PROESA retira cargo de embajador de Marca País a Enot Rubio

El Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA) comunicó este jueves que Enot Rubio, presidente del comité "El Piche" y encargado de la participación de la banda "El Salvador, grande como su gente" en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California (EUA), ya no será siendo Embajador de Marca País.

"Este organismo se desliga totalmente de las acciones realizadas por el señor Enot Rubio y notifica que no cumple con los requisitos suficientes para continuar siendo embajador de Marca País", dijo PROESA en un comunicado y como reacción a la exclusión del joven Andy Lovos del evento.

La información fue complementada con un mensaje emitido en las redes sociales del presidente de PROESA, Salvador Gómez Góchez en el que mencionó que Rubio "queda oficialmente desligado de toda relación con PROESA".

Rubio fue nombrado como Embajador de Marca País en 2017 mientras Sigfrido Reyes fungió como presidente del organismo.

Lovos fue separado de la banda musical por alguaciles de Los Ángeles el pasado 1 de enero mientras esperaba ser parte del Desfile de Las Rosas.

Luego de ello, el presidente Nayib Bukele advirtió, también por medio de su cuenta de Twitter que "cualquier uso de la marca país por este personaje (Enot Rubio), para la banda o cualquier otro evento, de ahora en adelante, es ilegal".

Previamente Bukele había asegurado, por redes sociales, que "los organizadores de la Banda ‘El Salvador Grande como su Gente’ no volverán a recibir un solo centavo del Gobierno y estoy seguro que tampoco de la empresa privada decente".

En el mismo mensaje el mandatario también invitó a los jóvenes de la banda a inscribirse en la Banda El Salvador, la cual será creada, por el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura "con suficiente presupuesto y patrocinadores, para funcionar aún mejor".

En tanto, el diputado de GANA, Mario Tenorio, dio a conocer también que solicitará que a Rubio se le retire la distinción de "Distinguido Ciudadano de El Salvador", la cual le fue otorgada por un decreto aprobado por el pleno el 19 de septiembre de 2013 "en reconocimiento a su loable labor en beneficio de la población salvadoreña", según se lee en el decreto.

Reacciones

El caso de Andy Lovos provocó algunas reacciones, entre ellas la del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien dijo solidarizarse con el músico así como respaldar un posible investigación "por que es la humillación a un compatriota nuestro, un jovencito que iba a ser parte de una fiesta que la ven millones de personas en el mundo".

También se pronunció el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, quien pidió al Comité El Piche "una postura oficial para aclarar esta humillación a un joven migueleño".

Luego, el cantautor salvadoreño Álvaro Torres aseguró por medio de las redes sociales que "no puedo quedarme al margen y en silencio, como víctima que he sido en un sinfín de ocasiones por empresarios y medios de mi patria querida, dentro y fuera de ella", según escribió en su perfil de Facebook.

Agregó que prefiere no opinar sobre Rubio y que dejó de "colaborar con él y otras organizaciones hace muchos años" por sentirse "utilizado".

"Andy, te cuento que ha habido mucha gente que no me ha permitido crecer todo lo que pude, y quizá yo no tenga el poder ni la fuerza para ayudarte en tu carrera, pero cuenta conmigo si algo puedo hacer por ti", escribió.

También sentó postura sobre el caso la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, quien y compartió una fotografía de la banda municipal de Zarcero que acuerpó al joven tras lo ocurrido.

"Donde sea que esté un costarricense siempre habrá solidaridad, amor y comprensión. La banda municipal de Zarcero nos llenó de orgullo en el desfile de las rosas, no solo por su impecable presentación, sino por su gesto de humanidad con Andy, un talentoso joven que fue expulsado de la banda de El Salvador", expresó la vicemandataria costarricense.

Mensaje de la banda

Por su parte, los integrantes de la Banda El Salvador grande como su gente, por medio de una transmisión de Facebook Live el miércoles anterior, expresaron su inconformidad por lo ocurrido, además de denunciar algunos mensajes "de odio" recibidos, inclusive por integrantes de 10 años de edad, luego del caso de Andy Lovos.

Los jóvenes aseguraron que la defensa que se hace hacia un integrante es denigrar a los otros 249 que si participaron del Desfile de las Rosas, además de mencionar que si bien el joven migueleño fue expulsado de la banda no fue por las razones expuestas por él —no pago de dinero solicitado por los organizadores—, sino por no haber asistido a una evaluación médica que era de carácter obligatoria para todos los miembros a petición de la organización del desfile.