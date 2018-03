PSD aclara situación con Ruth Chicas, mujer que presuntamente fue inscrita como candidata sin saberlo

Jorge Meléndez, secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), salió al paso este día ante la supuesta inscripción de Ruth Chicas como candidata a diputada por dicho partido para el departamento de San Miguel, presuntamente sin que la implicada estuviera sabedora de su inscripción.

Meléndez aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que “es totalmente falso” y que se trata de “una manipulación malintencionada” en contra del partido. “Un medio de comunicación de San Miguel ha hecho un manejo bastante grosero y falso. No hay tal situación y aparte que es imposible que algo así se produjera en el sistema electoral”, señaló.

“Cualquier proceso de elección interna de candidatos es transparente y, al final, todos saben qué es lo que se está haciendo y para qué lo están eligiendo. Es una cosa absurda que nos daña y queremos aclarar la situación”, agregó.

Meléndez dejó en claro que “cada candidato tiene que inscribirse, presentar su documentación, presentar la juramentación firmada y su declaración respectiva” al momento de formar parte de las elecciones. “Aquí hay malas intensiones y hay manipulación solo con el objetivo de dañar al partido”, enfatizó.

"“Cualquier proceso de elección interna de candidatos es transparente y, al final, todos saben qué es lo que se está haciendo y para qué lo están eligiendo"

“Yo me enteré por vía redes sociales. Llamé de inmediato a la encargada del departamento y me dijo que había una noticia manipulada por parte de un medio de San Miguel. Ella me confirmó que había hablado con la señora y que estaba disgustada por otras causas con el partido, pero no tenía nada que ver con esa situación. Desmentimos categóricamente esta situación”, señaló.

“Ella misma está sorprendida y nos dijo que primero grabaron el video y que después le cuestionaron los problemas que habían con el partido. Eso es una forma grosera de atacarnos. No sabemos ni siquiera porqué”, señaló Meléndez, con respecto a la explicación que Chicas le dio al mismo partido.

Además, desde anoche, se promovió un video aclaratorio en el que la misma Ruth Chicas aseguraba que sí tiene un vínculo con el partido y que sí está consciente de su participación para estas elecciones de diputados y concejos municipales del próximo 4 de marzo.

"Ella misma está sorprendida y nos dijo que primero grabaron el video y que después le cuestionaron los problemas que habían con el partido"

Sin embargo, ayer, Roberto Carlos Fuentes, secretario de la Junta Electoral Departamental (JED) declaró que “ella (Chicas) pide que se le desinscriba y que se le remunere por los daños psicólogos que se le han ocasionado, porque dice que los vecinos de ella le han hecho hasta burla".

Fuentes agregó que la denuncia y solicitud de Chicas ha sido remitida a la Fiscalía General de la República (FGR) y al TSE, para que se investigue un presunto delito de falsedad material, pues si aparece inscrita sin su consentimiento sus firmas en las declaraciones juradas fueron falsificadas.

La noticia fue difundida, inicialmente, por el canal TVO de San Miguel, el cual Meléndez vincula a Will Salgado, asegurando que es ese medio el que ha hecho el manejo indebido de la situación.