Paciente con sospecha de coronavirus fue trasladado de hospital privado en San Miguel hacia hospital Saldaña, confirman

El Hospital San Francisco de San Miguel confirmó este martes que el lunes 16 atendieron a un paciente con sospechas de coronavirus y dieron aviso al Ministerio de Salud, que trasladó al paciente al Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña, en la carretera a Los Planes de Renderos en San Salvador.

El hospital privado que recibió al paciente asegura que fue atendido en el área de consultorios provisionales, construida el 10 de marzo para atender a este tipo de casos. Dijo que activaron “todos los protocolos de seguridad e higiene indicados por el Ministerio de Salud” y que “los consultorios provisionales externos fueron inmediatamente sanitizados y esterilizados”.

Comunicado del Hospital San Francisco de San Miguel

El Gobierno se niega a informar cuántos casos sospechosos han tratado. La última vez que periodistas preguntaron al respecto fue este martes en la mañana al viceministro de Operaciones en Salud durante una conferencia de prensa del Gabinete de Salud Ampliado y él se limitó a decir que no hay ningún caso confirmado.

¿Cómo afecta el virus al infectado?

Las personas infectadas con coronavirus tienen síntomas como cansancio, fiebre y tos seca, principalmente; pero también pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta y diarrea según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus, que entra por la boca, ojos o nariz, se adhiere a la mucosa de la garganta o la nariz y comienza a reproducirse; cuando el cuerpo lo detecta provoca una respuesta inflamatoria para combatirlo. Como el virus se traslada a los pulmones también se inflaman las mucosas de los conductos, llega la tos, fiebre y dificultad para respirar.

Se provoca una falla respiratoria y además el corazón ya no puede funcionar bien, por la falta de oxígeno. Como el virus viaja a otros lugares, también se puede sufrir diarrea y puede dañar otros órganos como corazón, hígado y riñones, explica el profesor de medicina preventiva y enfermedades infeccionas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, a la BBC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ordenó el lunes realizar pruebas de coronavirus a todos los casos sospechosos, sin importar si los síntomas son leves, para frenar de una vez los contagios.

Contrario a dichas indicaciones, Alabi ha insistido en varias declaraciones que no pueden realizar pruebas en los pacientes sino hasta que la incubación ha avanzado y que no pueden hacer pruebas “a cualquier caso sospechoso”. También dijo que no pueden hacer una sola prueba de coronavirus sino que tienen que reunir cierto número a la vez para optimizar los recursos.

En tanto, la comisionada presidencial Carolina Recinos dijo esta mañana en una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que han realizado “más de 120 pruebas” y todas han resultado negativas.