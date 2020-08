Paciente necesita ayuda

Estela Batres de González tiene 58 años y fue diagnosticada con cáncer de mama en agosto del año pasado, por lo que en febrero comenzó con el tratamiento de quimioterapias en el Hospital Nacional de la Mujer, en San Salvador.

Ella reside en la colonia Prados de San Miguel junto a su esposo, y cada 22 días tenía que ir a la capital a realizarse su tratamiento. Sin embargo, desde hace dos meses, no ha ido ya que en el hospital le indicaron que no contaban con medicamentos suficientes, por lo que estaban priorizando otros casos.

"Me han dicho ya dos veces que no me las pueden hacer porque solo a pacientes seleccionados. No se cual es el criterio que usan", dijo la mujer, quien cuando se siente bien sale a vender refrescos a la colonia donde reside y sectores aledaños. Dijo, que una de las opciones es comprar las medicinas para las quimioterapias, pero por su condición económica no puede.

"Son $500 los que se ocupan para los medicamentos, además el costo del viaje a San Salvador es caro, me cobran $80 y algunos hasta $100, así que es imposible para nosotros conseguir el dinero", indicó.

Cuando le realizan las quimioterapias queda débil y no puede salir a trabajar.

Si desea ayudar a Estela a comprar sus medidamentos puede llamarla al teléfono 7993-0080.