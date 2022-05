Pacientes afectados por falta de rayos X en Sonsonate

Cientos de pacientes que acuden a diario al Hospital Nacional Jorge Mazzini, de la ciudad de Sonsonate, están siendo afectados por la falta de una máquina de rayos X desde hace más de nueve meses.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) denunció que la máquina dejó de funcionar en agosto de 2021, y que hasta la fecha el problema no ha sido solventado, causando graves inconvenientes a los pacientes.

Tal es el caso de Sandra Castro, de 67 años, residente en Nahuizalco, Sonsonate, quien relató que hace dos meses llegó al hospital Mazzini tras sufrir una caída y golpearse el pie. El médico que la atendió le dijo que debía hacerse una radiografía, pero le advirtió que en ese hospital no había máquina de rayos X, por lo que "como alternativa y por su bienestar" le sugirió ir a un centro médico privado.

"Fui por una caída. Mi pie estaba inflamado y el dolor insoportable, pero cuando llegué me dice el doctor que para ver si había fractura o no debía ir a buscar una clínica privada porque ellos no contaban con máquina de rayos X, y me tocó hacerlo. Pague $20 por la radiografía de mi pie", afirmó Castro.

En los alrededores del hospital Mazzini se encuentran al menos ocho clínicas privadas que ofrecen servicios de rayo X, y donde los precios de una radiografía oscilan entre los $10 a $25. Algunas, de acuerdo con los pacientes, han incrementado sus precios en los últimos meses por la falta del servicio en el centro hospitalario.

Esta situación afecta considerablemente a los enfermos, ya que la mayoría son personas de escasos recursos económicos. "Es penoso que como los pacientes ya saben que no hay máquina de rayos X, si es necesario, llegan a sus citas con sus exámenes hechos. Es lamentable porque tanto tiempo ha pasado y el Ministerio de Salud no ha podido arreglar la máquina o comprar una nueva. Exponen al paciente a gastar más", expresó Castro.

Médicos que laboran en este centro asistencial confirmaron que cuando se trata de una emergencia o disponen de ambulancia, los pacientes son trasladados al hospital regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de Sonsonate, para la toma de radiografías; aunque esta tampoco es una solución inmediata para los enfermos.

La paciente Nohemy Echeverría contó que urgía de una radiografía de pulmón y no tenía dinero para ir a una clínica privada por lo que tuvo que esperar más de cinco horas a que se completara el cupo de diez pacientes en la ambulancia para llevarlos al ISSS.

Hasta la fecha la dirección del centro hospitalario no ha aclarado cual es el motivo de la falta del servicio de rayos X.