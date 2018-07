Pacientes de unidad están sin médico

Los habitantes de más de ocho comunidades de Santiago de María, en Usulután, tienen cerca de dos meses de no recibir atención médica en la unidad de salud de la colonia El Cerrito, pues dicho centro asistencial no tiene médico ni enfermera auxiliar.

Los pobladores afirman que la información que han recibido es que el doctor que estaba asignado fue trasladado y no se nombró a otra persona en la plaza para que atendiera la demanda de pacientes.

“Hace falta el médico porque siempre vienen personas a querer pasar consulta, y esperamos que manden luego a otro doctor, porque los más afectados somos la población, principalmente los niños, las embarazadas y los adultos mayores”, expresó Angelina de Vaquerano, quien reside en los alrededores de la unidad.

En vista de que no han podido recibir los servicios médicos en su comunidad, los enfermos han intentando pasar consulta en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar o en el hospital nacional de Santiago de María, pero en esos lugares no los atienden porque no residen en la zona de cobertura de esos centros de salud.

La directora del SIBASI de Usulután, Ana Julia Luna, reconoció que se han tenido dificultades para brindar los servicios de salud en dicho centro asistencial, debido a que el médico asignado fue trasladado a San Salvador por causas de salud de un hijo, y desde entonces se busca el reemplazo con las características que tenía el doctor anterior.