Pacientes denuncian en FGR a director del ISSS

La Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ricardo Cea, y al consejo directivo por incumplir la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional en protección de los derechos fundamentales de los pacientes, la cual fue emitida el 4 de noviembre de 2016.“Venimos a denunciar al director general del Seguro Social y a la Junta de Vigilancia porque el medicamento fue cambiado sin un estudio técnico. Hay pacientes a quienes la eritropoyetina que le están poniendo les ayuda para mantener la hemoglobina, cambiaron de una que nos ponían una vez al mes a una que nos ponen tres veces cada semana. Este medicamento, entre más dosis más efectos secundarios está dando a los pacientes”, dijo Roberto Rivas, miembro de APREDESAL.Según datos de la asociación, el precio de la eritropoyetina beta tiene un costo que ronda entre $170 o $180; mientras que la eritropoyetina alfa que les está suministrando el Seguro Social es de $9.75Entre los efectos secundarios presentados por los pacientes que dicen estar siendo afectados se encuentra el incremento de la presión arterial, dolores en articulaciones, dolores de estómago, náuseas, temperaturas, mareos, entre otros.Según dijeron los pacientes que acudieron a la FGR, están siendo afectados alrededor de 1,200 tras el cambio de eritropoyetina beta a alfa desde el 29 de febrero de 2016.Si bien un paciente renal ya tiene la presión alta, sostiene APREDESAL, que no se les esté aplicando la eritropoyetina beta hace que se les suba aún más y estén propensos a sufrir derrames cerebrales o infartos.Además solicitaron al fiscal general, Douglas Meléndez, que se sustituya a la doctora Ana Luisa Navas, jefa de Nefrología, porque a juicio de los pacientes, desde que ella llegó al cargo han sucedido arbitrariedades que han puesto en riesgo sus vidas.Los pacientes de diálisis ambulatoria y trasplante renal reciben el medicamento eritropoyetina alfa para llevar a sus casas, el cual es un medicamento de uso hospitalario, poniendo así en riesgo su vida.A estas situaciones se suman las que viven a diario los pacientes de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA), quienes temen que el Seguro Social quiera deshacerse de ellos al no brindarles la atención que merecen.“Cuando se trata de sueros dialisales, que ocupamos para hacernos la diálisis diariamente, estos medicamentos no llegan completos porque el Seguro Social no los está despachando. Está jugando con la salud de los pacientes, porque nosotros necesitamos dializarnos diariamente; eso nos provoca que la presión se nos suba. Y, lejos de eso, tampoco tenemos medicamento para la presión arterial”, comentó Wálter Martínez, paciente renal.Los pacientes que acudieron a la FGR reiteraron su preocupación porque el Seguro Social ha hecho caso omiso de la orden.“Esperamos que el señor fiscal abra una investigación para saber por qué razón no se está cumpliendo la medida cautelar impuesta y que haga una verificación en el Seguro Social, porque el cambio de esos medicamentos afecta la vida de los pacientes”, dijo Martínez.Luego agregó: “¿Qué es lo que quiere el Seguro Social: deshacerse de los pacientes que tienen insuficiencia renal porque somos demasiados?”, finalizó.Se solicitó al personal de Comunicaciones del ISSS la postura de las autoridades, pero al cierre de la nota no se tuvo respuesta.