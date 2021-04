Pacientes fuera de base del MINSAL sin guía para vacunarse

El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró en una entrevista televisiva que este miércoles 7 de abril comenzará la vacunación contra el covid-19 de los adultos mayores y de personas con enfermedades crónicas degenerativas.

Sin embargo, pacientes que llevan sus controles en clínicas privadas han consultado al número del MINSAL y se quejan de que no hay claridad sobre cómo lograrán un cupo para la inmunización.

"Va a ir siendo por grupos etarios: arriba de 80, arriba de 70, arriba de 60, arriba de 50 y ahí vamos a poder ver ese avance", dijo Alabí, sin dar mayores detalles.

El ministro aseguró que contactarán a las personas conforme su grupo de edad para comunicarles el día, hora y lugar para su vacunación aunque no aclaró cómo se gestionarán los casos de quienes no figuren en las bases de datos del sistema público de salud.

Este es el caso de Héctor del Cid, un paciente hipertenso que no figura en la base de datos del Ministerio de Salud, ya que lleva su control en una clínica privada. "Llamé al 132 y les expliqué que mi doctor es privado y que no cotizo con el Seguro Social. No pudieron responderme qué hacer", contó.

Afirmó que está preocupado porque no sabe qué pasos seguir para ser programado para recibir la vacuna, pues le corresponde vacunarse dentro del grupo de personas con enfermedades crónicas.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó información al MINSAL sobre los pasos que los ciudadanos deben seguir en estos casos, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta por parte del equipo de comunicaciones de la institución.

Gestión de vacunas

Alabí aseguró, nuevamente, que ya negociaron la compra de un 78 % de las vacunas que se requieren para inmunizar a 4.5 millones de personas, y que las esperan recibir de manera continuada.

El funcionario afirmó que los fondos para adquirir los 7 millones de vacunas ya fueron cubiertos y están a la espera de recibirlas.

"La estrategia es lograr esa inmunidad en lo que va de este año. Lograr completar el 100 % de las personas que tienen la indicación", dijo.

Agregó que a la fecha han recibido un total de 1.1 millón de dosis y que las gestionaron por dos vías: compra estatal directa con los laboratorios, como en el caso de AstraZeneca y el estatal chino Sinovac Bioetech, o por medio del mecanismo COVAX, una iniciativa que facilita el acceso a las vacunas a los países más pobres del mundo.

Traslape

Alabí dijo que esta semana se concluye la Fase I de vacunación, que incluye al personal de primera línea: sector salud, Fuerza Armada, agentes de la PCN y docentes. La Fase II iniciará el miércoles vacunando a personas con enfermedades crónicas degenerativas y adultos mayores.