Pacientes oncológicos sin recibir medicinas

Asociaciones de pacientes oncológicos confirmaron que hay desabastecimiento de al menos 16 tipos de medicamentos para pacientes oncológicos: Nolvadex D, ciclofosfamida, ifosfamida, oxaliplatino, citarabina, doxorrubicina, mitoxantrona, vincristina, avastin, cisplatino, carboplatino, metrotexato, mitomicina, baciliximab, datinomierina y fluorouracilo es la lista preliminar de medicamentos que están desabastecidos.

Una paciente, diagnosticada con cáncer de mama, detalló que su tratamiento incluye el medicamento novaldex D y que no hay en existencia en el hospital Rosales desde febrero.

El novaldex D cumple la función de reducir los riesgos de desarrollar cáncer de mama en el busto sano. La paciente, que omitió su nombre, explicó que este es un medicamento especial que no está disponible en todas las farmacias del país.

Gloria Hernández, otra paciente oncológica que busca auxilio en las asociaciones para encontrar su medicamento explicó que es cierto que no se han dejado de aplicar las quimioterapias en los hospitales, "pero es importante decir que los tratamientos no solo son de aplicar el medicamento y ya, es necesaria una preparación antes y después".

"Se prepara la vena donde se aplicará la quimioterapia, al finalizar se lava la vena, los pacientes tienen que recibir antieméticos, otros requieren medicamentos contra la alergia porque la quimio les da alergia. Todo eso se suma a los cuatro o cinco medicamentos que conforma el protocolo de quimioterapia. Si el conjunto de medicamentos no está completo la quimioterapia no surte el mismo efecto", explica la paciente que recibe su tratamiento en el hospital de Oncología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

"Hay quimios que no se dejan de aplicar porque la familia de uno de paciente procura conseguirlos. Fluorolacilo no ha habido por meses en el Rosales y uno se rebusca por conseguirlo, como uno sabe que si no se aplica todo el tratamiento entonces el resultado no será el mismo, hace el esfuerzo de buscarlo aunque al ser medicinas especiales cuesta hayarlas", explica doña Margarita Rivas, una paciente que viaja desde Metapán.

El desabastecimiento de estos medicamentos lo reportaron pacientes del Hospital Nacional Rosales y de Oncología del ISSS, entidades que concentran la atención de todos los pacientes del país.

Las asociaciones de pacientes oncológicos Fundación Edificando Vidas y Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos (ASPO) reaccionaron preocupados e hicieron un llamado a las autoridades a abastecer cuanto antes de estos medicamentos a los pacientes.