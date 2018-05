Pacientes renales ISSS no reciben hemodiálisis

Derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que sufren de insuficiencia renal siguen denunciando que desde hace varios meses, en el área de nefrología del Hospital Médico Quirúrgico, las jefaturas siguen negándoles el tratamiento de hemodiálisis que necesitan para que su salud no empeore.

Según Mónica Trujillo, una paciente y derechohabiente del Seguro Social que sufre de problemas renales desde el 2015, desde marzo de este año a ella se le está obligando a que de la hemodiálisis tenga que pasarse al tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria y colocarle un catéter blando, algo que para ella no está bien, debido a que esta última se realiza a personas que inician con la enfermedad, mientras que la primera solo a personas como su caso, cuando la insuficiencia renal ya está muy avanzada.

“Tengo el derecho de recibirlo como cualquier paciente, pero el problema es que ellos tienen normas institucionales que no van de acuerdo según (sic) el caso de cada paciente, verdad, y me están obligando a ponerme un catéter blando, y yo realmente tengo un catéter permanente que está a un lado del pecho y me sirve para la hemodiálisis”, manifestó Trujillo.

Pero Mónica, no es la única afectada, ya que, según el presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL), Omar Vásquez, son más de 10 pacientes los que enfrentan esta situación, pero que ninguna de las autoridades del ISSS hace nada para poder cambiar la situación.

“Se está dando la situación de que en el Seguro Social vienen los nefrólogos y le dicen al paciente: ‘Te pones el catéter blando o te dejo sin hemodiálisis, vos decidís’. Al final de cuentas, el paciente o pelea por su hemodiálisis o acepta”, señaló Vásquez.

Por su parte, Mónica Trujillo aseguró que ha interpuesto una demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y ante la Sala de lo Constitucional contra los jefes y enfermeras de la Unidad de Nefrología del Seguro Social.

“La denuncia directamente es con la jefa de nefrólogos, es la doctora Ana Luisa Navas, ella es la que está tratando de la patada a todos los pacientes. Porque no es solo conmigo, porque yo he hablado con varios que han tenido el mismo trato y a unos les ha ido peor que a otros”, agregó.

Además, Trujillo denunció que para poder recibir el tratamiento en el Médico Quirúrgico espera en muchas ocasiones hasta dos días dentro de las instalaciones, ya que en las últimas semanas no quiere ser atendida por los especialistas con la justificación de ellos, que tienen muy saturada la unidad de hemodiálisis.