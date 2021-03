Pacientes renales no tienen transporte

Seis personas del municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, que padecen de Insuficiencia Renal crónica, se han quedado sin el transporte necesario para poder viajar hacia el Instituto del Seguro Social (ISSS) de la cabecera departamental para recibir sus diálisis, luego que desde hace dos meses la unidad de salud de Acajutla les suspendiera este beneficio.

Según los afectados, las autoridades de la unidad de salud les han informado que no pueden seguirlos apoyando con el transporte para recibir su tratamiento, debido a problemas mecánicos en el microbús que los llevaba.

"Nos dicen que el microbús no sirve. Otra vez nos dijeron que no tenemos derecho a transporte, pero ¿por qué?, si en Sonsonate les dan. Todos necesitamos y sobre todo porque somos personas de escasos recursos y no tenemos para pagar los $30 que cobra un transporte privado para llevarnos", explicó un paciente.

Agregó, que solo en el municipio de Acajutla son aproximadamente 400 personas que padecen de Insuficiencia Renal y que necesitan de hemodiálisis y diálisis peritoneal semanalmente.

Los pacientes dijeron que también han pedido apoyo con el servicio de transporte al ISSS de Sonsonate, pero afirman que no recibieron una respuesta favorable, ya que según el ISSS el transporte de la institución trabaja con una programación y únicamente traslada a pacientes con insuficiencia renal los martes y sábado.

Los afectados también han pedido colaboración a la alcaldía de Acajutla, pero dicen que solo los van a dejar, y no los dan transporte de regreso, comentó Juan Carlos Menjivar.

Se buscó al director de la Unidad de Salud de Acajutla para hablar sobre la denuncia hecha por los pacientes, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.