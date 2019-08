Pacientes van a Honduras para recibir hemiodiálisis

Algunas personas con insuficiencia renal crónica que residen en la zona de la frontera El Amatillo, en Pasaquina (La Unión), viajan semanalmente a Honduras para realizarse su tratamiento de hemodiálisis y diálisis.

Las razones por la cuales estos pacientes se han decantado por el sistema de salud del vecino país es porque no deben esperar mucho tiempo por un espacio en las salas de hemodiálisis, a diferencia del tiempo que, según ellos, deben esperar en el hospital regional de San Miguel, el centro asistencial más cercano para ellos.

Además, aseguran que es menos costoso en comparación con el precio de los tratamientos de hemodiálisis en una clínica privada acá en el país, pues afirman que allá solo asumen costos de transporte, alimentación y algún medicamento.

En dicha zona fronteriza hay por lo menos cinco personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad, y tres de ellas viajan a Honduras para sus hemodiálisis. Los pacientes pidieron omitir sus nombres para no ser identificados en Honduras y correr el riesgo de perder su tratamiento.

"Yo tengo cuatro años de tener la enfermedad y yo me estoy haciendo las diálisis tres veces por semana porque voy a Honduras, porque aquí no alcanzaría, porque al inicio aquí me hacía una a los ocho días, porque no ajustaba. Allá solo gasto para la comida, pasaje, y algunos exámenes, pero la diálisis no la pagamos", dijo una paciente.

Las edades de las personas diagnosticadas con la enfermedad crónica en esa zona fronteriza oscilan entre los 50 y 70 años. Una de las pacientes fue diagnosticada al inicio de este año y otra en octubre de 2018, pero todos coinciden en que el alto costo económico les impide hacerse el tratamiento en el país.