Padece asma, la hicieron llegar a las 5:30 a.m. y le impidieron entrar al centro de votación: el caso de una mujer acreditada en JRV en San Marcos

Autoridades de la Junta Electoral Municipal (JEM) de San Marcos impidieron esta mañana el ingreso de personas acreditadas para ser parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), o mesas electorales, en el centro de votación ubicado en el avenida padre Mario Zanconato, el más grande del municipio. Entre las personas que tuvieron problemas para ingresar está una ciudadana acreditada que llegó a las 5:30 de la mañana, quien padece asma.



"Más el tiempo que le hacen perder a uno. No me mandan la credencial, me dicen que acá me la iban a dar y no nos dejan entrar. Que nos den una constancia de que venimos", dijo la ciudadana esta mañana, quien tosía constantemente, porque aseguró tener problemas de asma.

El criterio de las autoridades electorales en San Marcos fue que la mayoría de mesas ya estaban conformadas con el mínimo de miembros por lo que no era posible que ingresarán más personas.

La fiscal electoral, Mirna Cano, dijo que no podía intervenir en asuntos administrativos para que sus decisiones no se entendieran como partidarias. Delegados del FMLN cabildearon para para lograr el ingreso de todos los acreditados que llegaron al centro.

Finalmente, después de sortear los problemas para el ingreso, la ciudadana logró entrar al centro de votación, donde le asignaron el último puesto en una mesa electoral.

El centro de votación aún no ha abierto sus puertas al público.