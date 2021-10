Padre de familia acusa a entrenador de la Federación de Natación de haber abusado sexualmente de su hija de 14 años

Un video circula en redes sociales en la que una persona del sexo masculino denuncia y a la vez advierte que no se quedará callado ante una supuesta agresión sexual en contra de su hija, de 14 años, quien es atleta de la Federación Salvadoreña de Natación (FEDENATA), con sede en el Polideportivo de Ciudad Merliot.

En el video se observa a una persona de camisa color azul que se acerca a un grupo de cuatro personas y que luego de eso dice "A mi hija de 14 años, el hermano de este tipo la tocó, abusó de ella, la tocó sexualmente, lo habían quitado y lo volvieron a restituir aquí . La federación tiene la culpa y el club también, yo no me voy a quedar callado ante un abuso contra mi hija, yo no me voy a quedar callado", dice el indignado padre, quien luego es acompañado por otra persona y se lo lleva del lugar de piscinas.

Las personas que están en la parte alta de los graderíos le aplauden y le gritan "bien papá, bien papá", y luego de eso la persona abandona el lugar. Ante tal situación, el actual presidente del INDES, Yamil Bukele, emitió un comunicado de prensa en el que indica que se llamó a una reunión a los padres de la joven atleta, pero que ante la inasistencia, se limitaron a mandar un aviso del caso a la Policía Nacional Civil (PNC), al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para que inicien las investigaciones de la denuncia en contra de un entrenador de natación.

"Por eso se convocó a los padres de familia agraviados, para brindarles el acompañamiento y apoyo legal, psicológico, y deportivo, y no habiendo acudido a este llamado, sin justificación alguna, se procedió a presentar un aviso ante las autoridades correspondientes", publicó Bukele, y en referencia a la PNC, CONNA y Fiscalía General de la República (FGR). La Federación de Natación también emitió un breve comunicado que dice de la siguiente manera.

"Debido a los incidentes sucedidos el 9 de octubre durante un evento deportivo, queremos informar que como institución que vela por el bienestar de nuestros atletas, hemos tomado las acciones correspondientes a fin de brindar seguridad para todas las personas que disfrutan de este deporte". El comunicado lleva fecha de 14 de octubre de 2021 y firma la Federación Salvadoreña de Natación.

El caso ha quedado en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán investigar las acusaciones del padre de familia sobre los supuestos abusos sexuales contra su hija.

La Fiscalía informó a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía Adjunta de la Mujer y Grupos Vulnerables ya ha retomado el caso y se encuentra trabajando en la denuncia .

Ante los hechos conocidos a través de redes sociales, y que la Federación Salvadoreña de Natación informó, sobre un supuesto delito cometido por un entrenador de esta disciplina deportiva, queremos comunicar que: pic.twitter.com/UQPtK1zE4b — Yamil Bukele (@ybukele) October 14, 2021