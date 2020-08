Padre e hijo se unen para repartir encomiendas

En marzo, cuando comenzaron las primeras medidas preventivas por la emergencia por el covid-19, que incluían el cierre de gran parte de la economía y la cuarentena domiciliar, Víctor Alejandro Ventura, de 26 años se quedó sin trabajo, luego que la empresa en la cual trabajaba tomara la decisión de prescindir de sus servicios.

La empresa para la que laboraba se dedica a la entrega de diversos productos a domicilio y él era uno de los encargados de distribuirlos en una motocicleta.

Víctor es padre de dos niños menores de cinco años y en ese momento dejó de contar con los recursos económicos, para ayudarle a su compañera de vida con los gastos de la casa. Por lo que su padre, José Alejandro Ventura, decidió apoyarle en el emprendimiento de su propia empresa, siempre ligada al rubro de la entrega de productos a domicilio.

"Tuve la iniciativa de apoyarlo en su negocio. Iniciamos con la motocicleta que un amigo que la prestó, luego juntamos para la prima de una moto y fue que pudimos comprarla", indicó el padre.

Durante el transcurso de la cuarentena, él también se quedó sin su trabajo en una empresa que se dedica a la venta de lubricantes y baterías para vehículos, por lo que eso lo impulsó a colaborarle a toda hora a su hijo y se unió para trabajar con él con su vehículo.

Cuenta que de las situaciones más difíciles que les ha tocado vivir es salir a repartir los producto cuando llueve fuerte y las calles estaban inundadas.

"Una vez en cantón El Jalacatal (San Miguel) estaba lloviendo fuerte y la calle prácticamente era una quebrada, pero por la gracia de Dios logré entregar el pastel donde el cliente", indicó el padre.

Vicky Osorio de Ventura, esposa de José Alejandro, les colabora en ocasiones atendiendo algunos pedidos y organizándoles la mejor ruta para las entregas.

Víctor se siente agradecido por el apoyo que le dieron sus padres cuando pensó que no había soluciones reales luego de ser despedido.

Variedad. Aunque hacen mandados de diferente tipo, la entrega de comida es la más pedida.

"Mi padre me ha apoyado mucho, me sentí bien cuando me dijo que me ayudaría. Es un sueño hecho realidad tener mi propio negocio", dijo Víctor, quien aseguró que cumplir con los tiempos de entrega es uno de los retos diarios del trabajo.

Cuenta que ha acumulado dos años y medio trabajando en el rubro del servicio a domicilio, por lo que hizo su cartera de clientes, que le ha servido en esta nueva etapa de la vida.

Manifiesta que su principal satisfacción en entregar los productos a tiempo y que el cliente quede satisfecho, aunque en algunas ocasiones pensó que no lo iba a poder lograr.

"Un día el cliente me dio la ubicación de la casa y se me descargó el celular justo cuando había llegado a la colonia y me tocó andar pitando en toda la colonia, hasta que el cliente me escuchó y salió a recibir el producto", expresó.

Padre e hijo coinciden en que Dios les dio una oportunidad de tener su negocio en momentos difíciles, por lo que aseguran que buscarán afianzar más su emprendimiento.

"En un momento no vamos a dar abasto con los pedidos y ahí vamos a necesitar más empleados", dijo Víctor. Las personas que desean contratar los servicios de encomienda la familia Ventura, pueden llamar al 7588 9568 o al 7234 8170.