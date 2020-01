Padres de Andy Lovos desisten de proceso legal

Andy Lovos, acompañado de sus padres y de sus compañeros de la Sinfónica Juvenil Oriente Lenka, brindó una conferencia ayer por la tarde en San Miguel, con el propósito de pedir un cese a los ataques personales que dice haber recibido como exintegrante de la banda El Salvador "Grande como su gente". Lovos fue excluido de participar en el Desfile de las Rosas, en Pasadena, California.

Durante la conferencia, los padres de Andy aseguraron que han decidido poner punto final a este capítulo que se dio con su hijo en los Estados Unidos, y confirmaron que no iniciarán ningún proceso legal y que tampoco interpondrán una denuncia contra el Comité Salvadoreño El Piche, o su presidente Enot Rubio, quien era parte de los coordinadores de la banda.

"Estamos agradecidos con todo el apoyo que nos ha dado la gente, y vamos a seguir con las actividades artísticas que hemos venido haciendo, y este es el momento oportuno para apoyar el proyecto que se está planteando y a eso nos vamos a dedicar y no más. Definitivamente no vamos a poner ninguna denuncia porque no queremos llegar a eso", dijo Ezequiel Vásquez Martínez, padre de Andy.

Luego de lo ocurrido el día del desfile, el fiscal general Raúl Melara puso a disposición la institución que preside si algún miembro de la banda quería iniciar algún proceso de investigación si se consideraban estafados; ahora, a pesar de que los padres dicen que no realizarán un proceso legal, al consultarles si se consideran estafados, prefirieron no referirse al tema. En cuanto a las últimas declaraciones emitidas por Enot Rubio, en referencia a lo sucedido con Andy, el joven dijo que la documentación a la que se refiere Rubio fue llenada una noche antes del desfile, y dejó entrever que no era un requisito indispensable para la participación.

En tanto, el director administrativo de la Orquesta Sinfónica, Cesar Benedetto, sin entrar en detalles, afirmó que a raíz de lo que sucedió, tanto Andy al igual que la mayoría de miembros de la banda han recibido ataques personales a través de la redes sociales, lo cual no les parece correcto, pues el resto de músicos no son responsables del incidente ocurrido con Andy Lovos.

"Nosotros ya no nos queremos prestarnos a ese 'dime que te diré', y el objetivo de esta tarde es cerrar la página de ese incidente, y por eso hemos pedido que cesen esos ataques personalizados contra Andy y contra los jóvenes que han formado parte de este proyecto banda El Salvador", indicó Benedetto.