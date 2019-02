Padres de seis hijos seleccionados para contar votos hoy

Beatriz Benítez

Aída Verónica Guillén llegó ayer por la mañana a traer su credencial al centro de votación ubicado en el Instituto Nacional de San Marcos. Ella fue seleccionada, a través de un sorteo que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para completar la integración de juntas receptoras de Votos (JRV) en la elección presidencial de este día.

Le dijeron que tiene que presentarse antes de las 5 de la mañana, de lo contrario, se le impondrá una multa desde $25 hasta $114.28, según el artículo 242 del Código Electoral. Al terminar su trámite, aprovechó para preguntar por la credencial de su esposo, quien también salió seleccionado, pero fue asignado a otro centro de votación del municipio.

Guillén contó que nunca ha estado en mesas de votación y que le tomó por sorpresa saber que fue escogida, principalmente porque es madre de seis hijos y no quería dejarlos solos. Después de pensarlo, dice, decidió que "es necesario involucrarse y conocer de la política". Además, ella sabe que puede ser acreedora de una multa por negarse a desempeñar el cargo.

"Me costó mucho decidirlo porque tengo seis hijos y pensar en dejarlos todo el día. Pero, pues, no puedo pagar una multa, es dinero que no se tiene tan fácil", expresó.

¿Quién le cuidará a sus hijos? "Mi mamá va a llegar a cuidármelos, porque, ¿cómo los voy a dejar?", responde.

Bastante optimista, Guillén explica que recibió tres capacitaciones y se siente lista para contar votos y llenar actas.

"El proceso es bastante entendible, el llenado de actas y todo. Hay que hacerlo a conciencia y ley. Y, sobre todo, si uno piensa en la parcialidad y respetar la opinión de cada uno, creo que no hay problema", sostiene.

Lleva claro que estará junto a personas que son propuestas por partidos, pero no piensa "pelear". "Yo nunca he sido de un partido; sí tengo afinidad, pero eso no me hace estar peleando ni discutiendo", aclara.

El pasado 26 de noviembre, el TSE escogió a más de 23,000 ciudadanos debido a que los partidos, especialmente VAMOS, no lograron completar la lista. La Sala de lo Constitucional ha ordenado que los integrantes de JRV no pueden ser afiliados a partidos, pero sí propuestos por ellos.