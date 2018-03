Pagamos a privados por falta de capacidad instalada: MINED

Lee también

El ministro de Educación, Carlos Canjura, negó ayer que el dinero que le da esa cartera a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a universidades privadas sea un subsidio o donación para las actividades que ellas desarrollan. Por el contrario, el ministro dijo que el dinero es para que estos organismos le hagan trabajo al MINED.“El Ministerio de Educación trabaja con una buena cantidad de organizaciones no gubernamentales, trabaja también con algunas universidades”, aseguró Canjura. $230,961,827 ha erogado entre 2002 y 2017 el MINED, fondos que han ido a ONG e instituciones privadas, así lo informó el pasado viernes la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en su capítulo de transparencia internacional.El ministro Canjura no negó que se dé dinero a ONG o a universidades privadas; sin embargo, aclaró que eso lo hacen porque el ministerio no tiene la capacidad instalada para desarrollar proyectos que son parte de los programas institucionales.“Se trata de temas en donde nosotros necesitamos apoyo porque no para todos los temas vamos a tener capacidad instalada en el Ministerio de Educación, entonces lo que se hace es destinar los fondos a una ONG o a una implementadora, o a una universidad, por ejemplo, para que nos desarrolle cierto tema”, destacó el ministro de Educación.Los programas de alfabetización, en las modalidades de educación flexible y en la administración de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) son unos de los casos para cuya implementación paga el MINED.“En el caso, por ejemplo, de alfabetización tenemos apoyo de organizaciones no gubernamentales, en el caso de modalidades flexibles también, en el caso de la administración de la prueba PAES todos estos temas tenemos justamente fondos que se destinan, pero no es que se esté subsidiando a esas instituciones, nos están desarrollando trabajo que debe desarrollar el ministerio y que no tiene la capacidad de desarrollarlo”, aclaró el ministro.Las asignaciones que se hacen a cualquier organización no gubernamental o a cualquier privado son aprobadas en el Presupuesto General de la Nación, cuyo último aval lo recibe en la Asamblea Legislativa.Según el informe elaborado por FUN DE, el monto que otorga el Estado a organizaciones de la sociedad civil pasó de $8,851,667 a $27,994,235.Del total de fondos, el 85 % ha ido destinado a organizaciones que desarrollan trabajo en temas relacionados con la salud y educación. Han sido más de 250 organizaciones de la sociedad civil las que han recibido dinero del Estado.Las declaraciones las dio el ministro Carlos Canjura ayer mientras realizaba una visita al Centro Escolar Francisco Morazán de San Salvador para verificar la implementación de módulos de formación para maestros en inglés y estudios sociales.