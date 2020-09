Pagarán menos del mínimo en el Hospital ESA

Poca paga. Más de un centenar de plazas que se crearon para el funcionamiento del Hospital El Salvador recibirán como paga mensual menos de $304.17, el salario mínimo vigente para el sector comercio y servicios.

De acuerdo con información que llevó el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, 151 plazas tienen salarios que oscilan entre $256.58 y $298.29.

Auxiliares de terapia respiratoria, auxiliares de anestesia, ayudantes de enfermería, auxiliares de alimentación y dietas, preparadores de fórmulas nutricionales, auxiliares administrativos, auxiliares de bodegas, auxiliares de farmacia, auxiliares de almacén y telefonistas se encuentran entre las 151 plazas que recibirán paga entre esos montos.

Para el funcionamiento del mencionado hospital, el proyecto emblema del Gobierno en el marco de la pandemia por coronavirus y cuya construcción aún está en curso, se crearon 2,167 plazas. 908 para el funcionamiento de la fase I del hospital y 1,259 para la fase II.

El salario mensual básico que se ha establecido es para los meses de julio a diciembre de 2020.

Para el funcionamiento del hospital, el Gobierno también creó una plaza para el jefe de la unidad de comunicaciones, el salario mensual de quien esté en ese puesto será de $798.29, un monto inferior al de un auxiliar de terapia respiratoria o un auxiliar de farmacia, por ejemplo.

La Asamblea recibió detalles sobre las plazas el martes pasado, tras insistir por semanas para que Hacienda lo enviara.

La información la requirieron para dar aval a la asignación de fondos que son parte de un préstamo por $250 con el BID.

Ayer, durante la sesión plenaria aprobaron parte del componente solicitado que en total es de $30 millones. Los diputados dieron salida a $15.4 millones que serán utilizados para el pago de remuneraciones del personal que labora en el Hospital El Salvador.

Lo que resta de los $30 millones, según lo que ha dicho el Gobierno, se necesita para la compra de equipos; debido a que el detalle de esa información todavía no fue enviada a la Asamblea, los diputados no dieron la totalidad de los fondos.

"Solo enviaron una parte y me refiero al tema de plazas mas no así el tema de equipos, de equipos no han enviado la información", aseguró la diputada del FMLN, Yanci Urbina.

Por su parte, la legisladora de ARENA, Margarita Escobar, destacó que el dinero que asignado debe ser utilizado específicamente para el pago de personal y que en cuanto se tenga la información en relación a equipos permitirán la asignación de los restantes $14.6 millones.

La asignación del dinero estará vigente hasta que la Presidencia de la República sancione el decreto legislativo.