Pago de escalafón de enero de MINSAL será reorientado

El viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, confirmó ayer que el escalafón de los empleados del Ministerio de Salud (MINSAL) correspondiente a enero será reorientado por el Ministerio de Hacienda.El 26 de enero, LA PRENSA GRÁFICA le consultó a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, sobre las amenazas de los sindicatos de MINSAL de declarar inconstitucional el presupuesto, a lo que respondió la titular de Salud: “Si se declara inconstitucional, se corta la aplicación del escalafón, hay que esperar... y tiene que ir otra vez a la Asamblea Legislativa para que lo vuelvan a aprobar, porque está inconstitucional. Mire, yo no quisiera dejar de aplicar el escalafón, yo quiero aplicarlo ya: ya lo perdimos en enero, porque no es retroactivo; quiero empezar en febrero”.Ayer fue Eduardo Espinoza quien confirmó que sería Hacienda el que definirá dónde irán los fondos en concepto de escalafón que dejaron de recibir los trabajadores del MINSAL en enero, dentro de los $15 millones que asignó la Asamblea Legislativa para el presupuesto del ministerio para el escalafón.Pese a las constantes amenazas de los sindicatos de Salud de interponer diversas demandas contra los titulares de MINSAL, Espinoza dijo no creer que los empleados las interpongan –pese a que el lunes presentaron una de ellas en la FGR–, ya que eso detendría el pago del escalafón y les afectaría a ellos mismos.