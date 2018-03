País espera con cautela futuro de sus migrantes

Lee también

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos mantiene en vilo a miles de salvadoreños que viven sin documentos en Estados Unidos y sus familias.El tema no fue ajeno para algunos políticos salvadoreños, quienes esperan que no se pierdan los beneficios migratorios para ciertos compatriotas.El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, reaccionó a la investidura del republicano y dijo que espera que el nuevo presidente pueda mantener los beneficios para los compatriotas en Estados Unidos, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés).El TPS cobija a unos 190,000 salvadoreños en esa nación que pueden trabajar bajo la medida temporal. Además, Gallegos declaró ayer a la Televisión Nacional que espera que El Salvador siga adelante con “la buena relación” que ha tenido con administraciones pasadas en el país aliado.Agregó que “cree” que Trump mantendrá la misma línea que han tenido sus antecesores respecto a América Latina. “Estados Unidos fue, es y será un país de migrantes”, sentenció.Para Mario Ponce, jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional (PCN) en la Asamblea Legislativa, “Estados Unidos necesita” a El Salvador como país “de paso de migrantes” y además evalúa que “la seguridad de Estados Unidos pasa por lo que sucede acá”.Roberto Rubio, director de la Fundación para el Desarrollo Económico (FUNDE), expresó que “ya no habrá un (Joe) Biden” en la administración Trump. Biden había sido el puente entre el gobierno de Barack Obama y Centroamérica.“En materia de política exterior quizás no habrá tanta preocupación por Centroamérica como lo hubo en el caso de Obama”, reflexionó Rubio.Trump dio un discurso de tono nacionalista como presidente en el que mencionó: “Cada decisión sobre (...) inmigración y asuntos exteriores será para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y las familias estadounidenses”.Sin embargo, el salvadoreño Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización estadounidense Alianza Américas, puso en contexto que la inmigración ya está beneficiando a Estados Unidos al generar millones de empleos y funcionar como motor de la economía.“La inmigración ha sido una bendición para Estados Unidos. Si uno mira los datos económicos, la inmigración ha sido beneficiosa para este país”, dijo Chacón, activista de origen salvadoreño, en declaraciones a la cadena CNN en Español.