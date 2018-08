Pamela Posada: De popular presentadora de TV a vinculada con cártel de Sinaloa (+FOTOS)

Pamela Posada, expresentadora de televisión y radio, tenía programada hoy la audiencia preliminar en la que se le acusa de movilizar droga en Guatemala y de formar parte de una estructura que daba soporte al cártel de Sinaloa (México) desde El Salvador.

Sin embargo, el Juzgado Especializado de Instrucción B decidió aplazar la audiencia y resolvió reprogramarla para dentro de dos semanas por "falta de diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR)".

El Juzgado, además, decretó reserva total en este caso relacionado con narcotráfico porque, según la Fiscalía, "hay un nuevo testigo con régimen de oportunidad que no tiene clave asignada, por lo que corre riesgo de ser identificado".

Posada permanece recluida en Cárcel de Mujeres, en Ilopango, desde febrero de 2017 luego de ser capturada y presentada ante la justicia junto a otras 27 personas, quienes también están acusadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas cometidos para los cárteles de Sinaloa y el Golfo.

Pero hasta antes de afrontar este proceso judicial, Posada era una reconocida figura juvenil de la radio y televisión salvadoreñas.

La excomunicadora comenzó su carrera televisiva en 2008, cuando se convirtió en presentadora del canal Star Channel. Durante tres años, condujo espacios nocturnos como “Top 23" y “Star Night” y el programa vespertino “Starmómetro”.

Al mismo tiempo, dividía su rutina entre el modelaje, los comerciales de televisión y sus estudios de Ciencias Jurídicas. En 2015, ya había fundado dos empresas, las cuales según el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, utilizaba para tener vínculos directos con grupos de narcotráfico.

Pamela Posada destacó también por su talento en el modelaje.

El cambio profesional le llegó en febrero de 2011, cuando se convirtió en presentadora de "El Sótano", transmitido por Canal 21. En ese espacio, se dio a conocer y logró gran reconocimiento por parte de la audiencia juvenil salvadoreña.

Fotita del día! Un día antes d mi cumple...a reflexionar de la vida y los caminos a seguir. #SentimientosEncontrados pic.twitter.com/ccyAA7cQJ6 — Pamela Posada (@pameposada) 1 de abril de 2014

Su popularidad se compaginó entonces con la gran aceptación lograda en redes sociales, en las cuales era habitual que publicara viajes a la playa con amigos, transmisiones de televisión o en la cabina de radio. A sus seguidores solía llamarlos "Gord@s".

En octubre de 2014 se despidió de la televisión para conducir un programa de radio en "La Urbana", una popular estación de El Salvador.

A veces un toque de locura es la respuesta....#Queeee jajaja yo #SiempreFeliz y deseando q la vida les sonria ������ pic.twitter.com/K9aBDzTJ8H — Pamela Posada (@pameposada) 17 de marzo de 2015

Para ese momento había fundado una empresa que importaba sardinas desde China a El Salvador. Otra más vendía extensiones de cabello y otros productos de belleza.

Pero su vida cambió por completo en 2015. Para entonces, la locutora salvadoreña fue vinculada como socia de la guatemalteca Ana Lucrecia Muñoz Ramírez, quien ya fue sentenciada a seis años de presión en su país por lavado de dinero u otros activos y 8 años por transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego.

Muñoz Ramírez fue capturada con cerca de un millón de dólares ocultos en compartimentos secretos en un vehículo con placas salvadoreñas. El dinero era para pagar "una droga" en ese país, dijo la Fiscalía General de la República (FGR).

La expresentadora no dijo nada al respecto entonces y desapareció de las redes sociales. Una de sus últimas apariciones públicas fue el 31 de marzo de 2016, cuando escribió: ": ¿De qué sirve ser modelo a seguir para muchos, y no serlo ni para nosotros mismos? A mi edad ya he hecho de todo, estuve y dejé de estar".

Entre 2008 y 2016, Pamela Posada se consolidó como una de las principales figuras televisivas en El Salvador.

Tras su captura, efectuada el 6 de febrero de 2017, en la presentación que la PNC hizo ante medios nacionales e internacionales, Pamela Posada apareció despreocupada, por momentos sonrientes.

La noticia de su presentación por la PNC fue una de las más vistas en redes sociales.

"Estoy tranquila, no la estoy pasando mal. Claro, extraño la comodidad de mi casa por supuesto, pero aquí estoy", dijo.

Pamela Posada enfrenta una proceso judicial por delitos vinculados al tráfico de drogas.

Posada no se presentó hoy ante el Juzgado, luego que la diligencia se suspendiera también en julio pasado. En esa ocasión la Fiscalía "solicitó tiempo para concluir con el análisis peritajes".

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Posada y las otras 27 personas estaban involucradas en "labores de logística para el trasiego de droga" en el Pacífico salvadoreño en su ruta hacia Estados Unidos, desde Ecuador. El trabajo lo hacían para Marlon Francesco Monroy Meoño, capo guatemalteco vinculado a los carteles de Sinaloa y del Golfo, quien fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2016.