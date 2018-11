Pamela Posada fue trasladada de la cárcel a la DAN desde hace 10 meses

La exlocutora Pamela Posada abandonó el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, mejor conocido como cárcel de mujeres, desde el 29 de enero de este año, confirmó ayer a LA PRENSA GRÁFICA Fanny Patricia Pacheco, directora del referido centro penitenciario, ubicado en Ilopango, San Salvador.

La funcionaria explicó que la expresentadora de televisión relacionada con una red internacional de tráfico de drogas fue trasladada a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) desde hace 10 meses.

Posada abandonó las instalaciones del centro penal, según la directora, debido a una orden del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, que lleva el caso en el que Posada está involucrada.

"Nosotros recibimos orden judicial de parte del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador para ser trasladada a la División Antinarcóticos de la PNC. Nosotros ya no tenemos nada que ver con ella", dijo Pacheco.

La expresentadora de televisión permaneció recluida en cárcel de mujeres desde febrero del año pasado, luego de ser detenida junto con otras 26 personas por la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades aseguran que todos participaron en labores de "logística" para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, a través de aguas salvadoreñas.

"No la estoy pasando mal. No pasa nada. Yo sé cómo son las cosas y me mantendré luchando", dijo Posada cuando fue presentada por la PNC.