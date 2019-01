Panamá entusiasmado con la llegada de Francisco

Panamá ya vibra. Los peregrinos se han tomado las calles y son una sinergia de alegría. La expectativa por ver al papa Francisco, que llega hoy, va en crecimiento. Lo verán en las calles mañana, pero las ansias apuntan al jueves a la misa de bienvenida. Hay aglomeraciones en diferentes puntos de la ciudad, ruido de bocinas, cantos, es como si el canal dejara pasar un torrente de felicidad.

Con la logística definida todo apunta ya al evento. Desde el lunes ya estaba cerrada la cinta costera y las avenidas México y Justo Arosemena, el cierre generó congestionamientos vehiculares, pero las vacaciones decretadas por el Gobierno y algunas empresas privadas disminuyeron la circulación de automóviles; aun así habrá que esperar a ver cómo responde el operativo cuando el papamóvil circule hoy por la tarde en la avenida España, en el centro de la ciudad.

A los jóvenes no les parece molestar nada. El entusiasmo los arrastra. "Ahora por la noche (del lunes) no tenemos una plaza donde estar, pero los jóvenes están muy contentos, animados, creo que es lo más importante", explica Nathan Cares, quien junto a otros 50 compañeros viajaron desde Brasilia.

El joven está parado frente a una pizzería, que luce colapsada, y explica que estuvieron antes, una semana, en Costa Rica, donde se desarrolló una prejornada.

"Este problemita se resolverá", dice en alusión a que todavía no tienen albergue. En ese lugar se han cruzado dominicanos, polacos, chilenos, guatemaltecos, salvadoreños y de muchas otras nacionalidades.

Ulloa reta a jóvenes en la JMJ a cambiar la sociedad

"Sabemos que ustedes no se dejan impresionar fácilmente. No funcionan las frases hechas, los discursos teatrales o los eslóganes diseñados para afiebrar sus emociones". Así se dirigió el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a los jóvenes presentes en la misa de ayer que dio inicio oficial a la JMJ.

Múltiples colores extendidos por la costa panameña unían a miles de peregrinos que visitan el país centroamericano. Las banderas fueron agitadas como el símbolo de convivencia universal que ha pedido la Iglesia católica: unidad y fraternidad. Cerca de 65,000 personas participaron de la ceremonia, según los datos de la Iglesia.

Una homilía que retó a los jóvenes para ser el motor del cambio en la sociedad y un mea culpa que también el prelado hizo al referirse al actuar de los adultos en su relación con la juventud.

"Confiamos en ustedes, esperamos mucho de ustedes, porque estamos plenamente convencidos de que los verdaderos protagonistas para los cambios y las transformaciones que requiere la humanidad y la Iglesia están en sus manos, en sus capacidades, en su visión de un mundo mejor", dijo el arzobispo.

La realidad de la región marcada por la migración, el narcotráfico, la desigualdad, la falta de oportunidades coincide con una JMJ que, según el decir de la Iglesia, busca incluir a la periferia centroamericana en un mejor camino. La disculpa de la Iglesia con la juventud la marcó en el sentido del no saber escuchar a los jóvenes, de los que dijo les hace falta acompañamiento. "Quizá como Iglesia no hemos podido transmitirle esto con la claridad suficiente, porque a veces los adultos pensamos que los jóvenes no quieren escuchar, que son sordos y están vacíos", admitió.