Pandemia agrava la situación en Santo Domingo de Guzmán

Aunque el Gobierno hasta ahora en Santo Domingo de Guzman contabilice 17 casos confirmados de contagio, la pandemia está golpeando a nivel social y económica a la población de dicho municipio, ubicado en el departamento de Sonsonate.

Este municipio es de los pocos de El Salvador donde todavía existen descendientes directos de los indígenas, una comunidad que durante la historia ha sido golpeada por las desigualdades sociales y que arrastra secuelas de la conquista, y que ahora es fuertemente afectada por los efectos de la pandemia.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2007, Santo Domingo de Guzmán tiene 7,055 habitantes.

La producción se basa en una economía de subsistencia, la mayoría de hombres son pequeños productores de maíz, frijoles y maicillo, mientras que las mujeres se dedican a la elaboración de artesanías utilitarias como comales y ollas y ornamentales, así como al servicio doméstico.

Además de correr el riesgo de contagiarse de covid, los lugareños están enfrentando desafíos económicos por la reducción de fuentes de empleo durante las medidas extremas de confinamiento y ahora con la reapertura, más que todo en el área urbana. Por ejemplo, Nicomedes de Ramírez pasó más de tres meses sin tener ingresos porque cerró la pupusería, hasta que se unió con una amiga para abrir de nuevo el negocio.

“Agarré valor y me puse a vender, al principio tenía miedo que nadie me comprara, pero ahora viene más gente y eso me alegra”, afirmó Nicomedes, quien es la única que genera ingresos para su grupo familiar compuesto por ella, su esposo y su nieto.

Aseguró que solo una vez recibió el paquete de alimentos de parte del Gobierno y resiente que la ayuda no sea constante y para todos, mientras que otros habitantes afirmaron que les han hecho tres entregas en lo que va de la pandemia, lo que consideran insuficiente porque hay muchos pobladores desempleados.

Dionisia García es una mujer muy activa que, a sus 75 años, se dedicaba a enseñar náhuat a los niños del pueblo, idioma que aprendió de sus padres y abuelos. Sin embargo, dejó de dar clases porque la escuela “Cuna Náhuat” cerró para prevenir contagios. Su hija la sostiene con los ingresos que genera en la venta de artesanías, pero afirmó que le hacen falta ingresos para la compra de medicinas y otras necesidades del hogar.

Catalina Cortez de García, de 82 años, también náhuat hablante, está sobreviviendo con la pensión de $100 que recibe del programa gubernamental Comunidades Solidarias. Con ese dinero, se alimentan ella y su esposo, de 90 años, quien en lo que va del año, no ha recibido la pensión que también le daba el Gobierno.

“Esta situación está difícil, porque a veces no tenemos dinero ni para la comida. Antes los dos hacíamos cultivos, pero ahora ya no podemos por la edad”, dijo.

En cuanto a las medidas de bioseguridad para evitar los contagios, son pocos los habitantes que usan mascarillas y tampoco hay medidas de distanciamiento social, la pandemia no les impide que visiten a sus familiares y vecinos sin ninguna protección. Esto a pesar que los promotores de la Unidad de Salud realizan visitas domiciliares para darles charlas de prevención del contagios.

Los desafíos que afrontan los habitantes de Santo Domingo de Guzmán también lo están enfrentando los indígenas de otros países; por ello, el nuevo relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia provocada por el nuevo coronavirus está teniendo en los pueblos originarios, más allá de la amenaza para la salud.

Afirmó que los pueblos originarios que ya se enfrentan a la inseguridad alimentaria, como resultado de la pérdida de sus tierras y territorios tradicionales, deben afrontar retos aún más graves en el acceso a los alimentos.

Tzay hizo un llamado a los Estados para que “adopten medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos apropiados para los pueblos indígenas”, así como garantizarles los medios de subsistencia.