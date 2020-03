Pandemia del COVID-19 acentúa reducción de homicidios en marzo

El nuevo coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19 convertida en pandemia, terminó por remarcar la disminución de asesinatos que tiene El Salvador desde el año pasado. Marzo se está perfilando con el mes con menos muertes violentas desde que las autoridades registran estadísticas oficiales: 58 personas habían sido asesinadas hasta el jueves pasado.

La disminución de asesinatos empezó hace un año y se consolidó durante junio de 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia. Las autoridades dicen que la baja se debe al Plan Control Territorial, la apuesta gubernamental para reducir la criminalidad en el país. Pero el nuevo coronavirus acentuó más esa disminución de muertes violentas.

Según el Gobierno, en enero de este año hubo 119 asesinatos, con un promedio diario de 3.8 muertes; y en febrero, 114 crímenes, con 3.9 por día. Durante 26 día de marzo, han ocurrido 58 homicidios, lo que equivale a 2.2 casos diarios, una estadística que las mismas autoridades consideran difícil de bajar más en los próximos meses.

René Merino Monroy, ministro de Defensa, consideró que las medidas impuestas por el Gobierno para prevenir la propagación de la COVID-19 también permiten reducir la violencia homicida. Una de esas es la prohibición a los ciudadanos para salir de casa salvo que tengan una justificante, según lo ordenó el presidente Bukele el sábado anterior.

"Hay mucho más control", dijo Merino en una entrevista televisiva, al ser cuestionado sobre la disminución de asesinatos durante la emergencia por COVID-19. "Estamos en el mes más seguro (…) Este mes, si se mantiene la tendencia, va a ser un mes que va a estar bastante difícil superarlo en adelante", remató.

El ministro destacó que el lunes y martes de esta semana no hubo ningún asesinato en el territorio salvadoreño, algo que definió como "atípico". "Cuando surgió esta pandemia, el esfuerzo se volcó a la parte de la salud, con una prioridad hacia la salud. No obstante, las cifras demuestran que no hay un descuido en la parte de la seguridad", finalizó.