Pandilla exigiría más dinero en ruta

Un representante de los empresarios de la ruta de buses 177, que de San Vicente hace su recorrido a Zacatecoluca (La Paz), manifestó ayer que pandilleros estarían intentando chantajearles para que entreguen más dinero por la extorsión.De acuerdo con el transportista, no se pudo constatar de quiénes provenían las amenazas a muerte que recibieron los motoristas y cobradores recientemente, razón por la cual suspendieron el servicio de transporte por cuatro días.“Esto ha sido un chantaje, un rumor... No sabemos quiénes son los que supuestamente han amenazado a los trabajadores, posiblemente sean otros (pandilleros de la misma estructura) que quieren que también les demos dinero, porque no hemos tenido ninguna comunicación con ellos”, expresó el empresario. Y agregó: “Son tres cuotas que pagamos cada mes a los pandilleros, dos en Zacatecoluca y una en San Vicente, y estamos al día. Por eso suponemos que hay otros que se están prestando”.Manifestó que comprenden el temor que hay entre los motoristas y cobradores, pero que sostendrían una reunión con ellos para abordar la problemática, y de ser posible reanudarían el servicio ayer por la tarde o este día.“Esperamos poder reanudar el transporte hoy mismo (ayer). Se les orientará a los trabajadores que si alguien los aborda con amenazas, que nos dejen un número de teléfono o alguna forma para comunicarnos y que lo lleven a la oficina para nosotros hablarles o arreglar”, indicó el empresario.Por su parte, algunos trabajadores comentaron que se sienten inseguros y que si deciden salir a prestar el servicio, será esperando “la voluntad de Dios”, ya que nada les garantiza que haya un rumor o chantaje, como lo consideran los transportistas.“Necesitamos trabajar, y si la mayoría apoya que salgamos con las unidades, que se haga la voluntad de Dios. Los patrones siempre lo ven todo fácil, pero el año pasado hasta cuando mataron al motorista y al cobrador se dieron cuenta de que no bromeaban”, señaló un cobrador.Ayer el paro continuaba y hasta el cierre de esta nota no se confirmaba si se restablecería el servicio de buses, mientras que los usuarios nuevamente debieron buscar alternativas.