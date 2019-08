Pandillas cambian modalidad para extorsionar a taxistas

Alberto es uno de los taxistas que trabaja en el centro del municipio de Santa Ana. Él, junto con otros 15 de sus compañeros, sufre del mismo problema desde hace años: la extorsión por parte de las pandillas que operan en la cabecera departamental del departamento de Santa Ana.

Alberto (nombre cambiado para proteger su identidad) le contó a LA PRENSA GRÁFICA que la modalidad de cómo le cobran la "renta" cambió desde que el gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, inició el plan antipandillas: el 20 de junio pasado.

"A nosotros nos siguen cobrando la ‘renta’, todo eso sigue igual. Lo que sí ha cambiado es que ya no llega uno de ellos (pandilleros) al puesto de taxis del centro; somos nosotros los que vamos a dejarles el dinero a donde ellos nos indican. A domicilio, pues", dijo Alberto, mientras termina de almorzar en uno de los puntos de taxis ubicado en los alrededores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana.

“Lo que ha cambiado es que ya no llegan ellos; somos nosotros los que vamos a dejarles el dinero a donde ellos nos indican. A domicilio, pues”.



Alberto, taxista (nombre ficticio)

Santa Ana, de acuerdo con las autoridades, es uno de los 22 municipios priorizados desde el inicio de la fase 1 del plan antipandillas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, en declaraciones anteriores, dijo que la Policía Nacional Civil (PNC) tiene el control de los territorios cubiertos por el plan; razón por la que atribuye una baja significativa de las denuncias por extorsiones.

"Desde la implementación del Plan Control Territorial hemos realizado más de 50,000 acciones policiales, con las cuales hemos logrado bajar el índice de homicidios y extorsiones", dijo el titular de Seguridad durante un homenaje póstumo a 32 miembros de la corporación policial asesinados en el último año.

Alberto, sin embargo, explicó que la modalidad de entrega no siempre es igual, sino que a veces son los pandilleros los que llegan a cobrar la "renta". "Solo que ya no vienen con todo como antes, sino que así como quien no quiere la cosa. Viene uno diferente cada semana a ver qué nos saca y ya no vestidos como pandilleros", comentó.

La cuota, sin embargo, para los taxistas que están en los alrededores del centro histórico es la misma, aseguró el santaneco. "Nos cobran $30 por cada uno a la semana".

Las cifras oficiales de la Policía indican que recibieron 191 denuncias por extorsión en junio; mientras que el mes anterior se cerró con 183. Un total de 1,053 denuncias ha recibido la corporación policial en el transcurso de 2019.

Juan es uno de los compañeros de Alberto. Le explicó a LA PRENSA GRÁFICA que la situación es un poco más complicada de lo planteado por las autoridades de Seguridad Pública.

"A mí, por ejemplo, como la gente esa de mi colonia ya sabe que soy taxista, pago $15 por salir o entrar de trabajar; aunque eso solo sucede cuando salgo pasadas de las 6 de la tarde. Eso me garantiza que no me vayan a parar, solo les tengo que avisar unos cuantos minutos antes", explicó Juan.

El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en declaraciones anteriores, dijo que la reducción de las extorsiones a escala nacional ronda en un 50 %. Según la versión oficial, las cifras son el resultado de la operatividad y la presencia de los elementos de la corporación y la Fuerza Armada en los 22 municipios.

"Hay una disminución leve (de las extorsiones), pero la hay y el análisis de percepciones de cuando ya estamos en el territorio de señores alcaldes, de vendedores, de la población, de gente que por años venían pagando la mal llamada ‘renta’, que es la misma extorsión, es que actualmente ya no le llegan a cobrar", dijo el director policial a mediados de agosto.

Una declaración oficial que choca con lo vivido a diario por los taxistas de Santa Ana.

“Desde la implementación del plan hemos realizado más de 50 mil acciones policiales, con las cuales hemos bajado el índice de homicidios y extorsiones”.



Rogelio Rivas, ministro de Seguridad

Juan dijo que uno de sus compañeros taxistas, sin embargo, no le alcanzó para estar pagando esa tarifa ($15) cada vez que salía a realizar los viajes de noche y decidió mejor migrar a Estados Unidos. La extorsión a los taxistas en la colonia donde vive Juan, ubicada en las cercanías de la carretera vieja a San Salvador, ocurre desde hace unos cinco años. "Es que todo inició más duro cuando esta cosa de las pandillas se puso peor, y eso no ha tenido nada que ver con el Gobierno, porque vienen otros y otros y la cosa sigue".

Juan explicó que la extorsión en su colonia "no es tan complicada". "Ese compañero mío pagaba la cuota para entrar y salir de la colonia; aunque el desajuste es que nos toca sacarnos para los frescos o invitarlos a ellos a cualquier cosita para mantenerlos contentos", explicó Juan.

La Fiscalía General de la República (FGR) establece, sin embargo, que en relación con los meses de mayo y junio las denuncias de las extorsiones no variaron. La institución contabiliza 145 denuncias en mayo y otras 145 en junio pasado; la cifra para abril era de 198, según reportes oficiales de la fiscalía a escala nacional.

Alberto, sin embargo, explicó que la situación para los taxistas en el centro santaneco se complica más por la tarde. Los transportistas se tienen que marchar de los alrededores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana para darle paso a que llegue la mayoría de los taxistas que tienen un "trato con las pandillas".

"Eso ya se sabe acá en Santa Ana. Bueno, yo a mis clientes les he dicho que siempre llamen a alguien de confianza cuando anden por acá, porque sino se pueden topar con alguno que tenga relación con esos muchachos", contó Alberto, mientras juega con la llave del vehículo.

Santa Ana es uno de los municipios priorizados del plan antipandillas implementado por el Gobierno, que inició el 20 de junio pasado, además contempla los municipios de Apopa, San Salvador, San Martín, Mejicanos, San Marcos, Ciudad Delgado, Soyapango, Ilopango, Colón, Santa Tecla, San Miguel, Sonsonate, Ahuachapán, Usulután, La Unión, Cojutepeque (Cuscatlán), Zacatecoluca (La Paz), San Vicente, Sensuntepeque (Cabañas), San Francisco Gotera (Morazán) y Chalatenango.

"Esos municipios representan una especie de corredor logístico donde las pandillas se financian, ahí están concentradas el mayor número de las extorsiones y lo que buscamos es golpear las finanzas de las pandillas", dijo el titular de Seguridad en una entrevista televisiva a cuatro días del lanzamiento del plan antipandillas.

Pagar la extorsión de las pandillas, explica Alberto, es una de las cosas que debe sacar de las ganancias semanales; similar a como saca para pagar los repuestos que va necesitando el vehículo que le da sustento a su familia. Agrega que "si no pagamos, nosotros salimos perjudicados, porque al final son los muchachos los que deciden si nos dejan trabajar".

Taxistas denuncian extorsión de pandilla

Cada uno de los taxistas paga $30 semanales.

Modalidad de cobro ha cambiado

Con la implementación del plan antipandillas son los taxistas quienes entregan “a domicilio” la extorsión a las pandillas. Son $30 semanales por cada uno.

Restricción de circulación en colonias

Los taxistas deben pagar $15 cada vez que entran o salen de algunas colonias del municipio en donde residen; o colaborar con ciertos favores para la pandilla.

Instalación de taxistas afines a la pandilla

Los taxistas denuncian que algunos de los taxis que circulan por la noche en el centro santaneco son afines a la pandilla.