Pandillas siguen controlando territorios, según expertas

Ayer cumplió un mes la implementación de la Fase Cuatro del Plan Control Territorial (PCT) llamada "Incursión", donde el factor principal fue el aumento de militares en las comunidades y colonias asediadas por pandillas. Así lo informó el pasado 19 de julio el presidente de la República.

Desde ese despliegue militar, al que se sumaron 1,046 soldados, el presidente Nayib Bukele aseguró que una persona (militar o policía) brindaría seguridad por cada pandillero. La afirmación no la comparten dos expertas en seguridad pública, quienes aseguran que las pandillas siguen teniendo el control territorial de sus comunidades.

Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que el despliegue militar no es más que publicidad por parte del Gobierno. "La política actual del Gobierno de Nayib Bukele del PCT no es una política pública que se conozca, es más bien una estrategia publicitaria donde busca posicionar a la Policía y al Ejército en particular", expuso.

Reyna identifica estos despliegues como estrategias que juegan con la percepción de la población y considera que son operativos temporales, por horas. "Todos se retiran y las pandillas que viven en esas comunidades se mantienen en su estrategia de amenaza de agresión a la población de manera intacta como lo ha mantenido durante décadas", aseguró.

Otra experta que comparte ese punto de vista es Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad. Ella afirma que no hay conocimiento de los resultados de la implementación de esta fase, más allá de la presencia mediática que no representa ninguna novedad en relación a lo que se ha hecho en el pasado. Aseguró que no conoce estrategias de recuperación integral de los territorios y que al contrario, la Policía ha recibido lineamientos de no entrar a ciertos lugares.

Un fenómeno que ha detectado es sobre decisiones de Gobierno donde las autoridades están evitando enfrentar a la MS. "Hay una decisión política, a la luz de algunos elementos de evidencia empírica. Es una decisión del gobierno de no enfrentar a las pandillas y sobre todo de no enfrentar a la MS. Hemos visto más bien un sesgo en ese sentido que muchas de las intervenciones y detenciones han estado orientados hacia el barrio 18 y sus dos facciones, menos a la MS", aseveró.

Según apreciaciones de Aguilar, esto pudiera deberse a fracturas que pudieron darse durante el proceso de acuerdos políticos y que esto podría desencadenar la violencia no solo entre pandillas, sino hacia las comunidades.

Otro factor que ha identificado la experta es que actualmente ninguna iniciativa funciona sin el aval de las pandillas. Tal es el caso de proyectos de desarrollo social, urbanístico, cultural, educativo, de salud, entre otros.