Pandillas subsisten con narcomenudeo en San Miguel

Raúl (nombre ficticio) es parte de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel, y afirma que en la zona oriental del país no hay cárteles de droga como los que hay en México y en América del Sur, solo personas que trabajan en la logística para los grandes cárteles.

Añade que la marihuana es la droga que más entra a la zona oriental desde Honduras y Nicaragua y que los narcotraficantes usan las fronteras para el paso de drogas o para venderla a las pandillas.

Sostiene que en algunas playas de La Unión como Las Tunas, El Tamarindo y Jagüey, la Policía tiene información de que hay lancheros que son pandilleros que han dejado la pesca por el narcotráfico. Según Raúl, hace algunos años los pandilleros iban a las fronteras a traer droga como encargo de otras personas y les pagaban con droga, pero ahora la droga es distribuida por la pandilla.

"Antes los pandilleros compraban la droga y era para consumo de ellos, hoy no, ahora ellos se encargan de distribuirla en la zona oriental y de eso (venta de droga) y de las extorsiones es que se sostiene la pandilla", dijo Raúl.

En los últimos cuatro años, la droga que se vende en la zona oriental, específicamente en el departamento de San Miguel, es distribuida en su mayoría por las dos pandillas mayoritarias del país, afirma.

Según las investigaciones de la DAN, los pandilleros no se involucran directamente en el tráfico internacional, pero si lo hacen con el narcomenudeo, sobre todo de marihuana.

Raúl explica que en los últimos años, pocos son los pandilleros que la consumen, la mayoría se ha encargado de comercializarla en cantidades menores para generar ingresos a la pandilla.

"Hay una diferencia entre hace 10 años y hoy, ahora los pandilleros ya no compran para su consumo, hoy compran para vender o ellos mismos siembran. En San Miguel solo ellos pueden vender droga, personas que no sean de una pandilla, no pueden, ya que las matan o les piden cierta cantidad de dinero para darles permiso de vender", agregó.

El jefe de la delegación de la PNC de San Miguel, Óscar Aguilar Hernández, sostiene que en los últimos años, la participación de la pandilla es más amplia en la venta de droga.

"Hoy se ve que ellos se están metiendo más en la venta. Han decrecido en el uso de droga", indicó.