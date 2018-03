Pandillera capturada en San Miguel comenzó a asesinar desde los 13 años

OTRAS CAPTURAS

Una joven de 15 años fue capturada en el barrio La Cruz del municipio de Chinameca, en el departamento de San Miguel, señalada de pertenecer a una pandilla y estar implicada en dos asesinatos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).La adolescente, de quien la identidad no puede ser revelada por que las leyes la protegen al no tener la mayoría de edad, está acusada de participar en el asesinato de Josué Rolando Hernández, de 20 años y Óscar Antonio Guevara, de 22. Ellos fueron asesinados por la pandilla a la que pertenece la ahora detenida en 2015 y 2016, respectivamente.En ambos casos, la PNC la acusa de haber sido ella quien, por medio de engaños, condujo a las víctimas hacia los pandilleros para matarlos. El primero, Hernández, fue asesinado por negarse a ser parte de la pandilla. El otro, Guevara, fue sacado de la vivienda y lo mataron por razones que las autoridades no detallaron.La PNC asegura que la detenida pertenece a la pandilla desde los 13 años, edad en la que participó en el primer homicidio de 2015. Cuando perpetraron el segundo, en 2016, ella tenía 14 años. Las autoridades investigan, además, si ella está incriminada en otros asesinatos ocurridos en el sector del cantón copinol II, de Chinameca, donde residía antes de ser detenida.En las últimas horas también fue capturado Santos Eduardo Rivas Rivera, de 40 años. Fue detenido con órden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de agresión sexual contra una adolescente de 13 años .Fue detenido en la residencial Sierra Nova, de San Miguel. Rivas se defendió diciendo que la víctima pasaba frente a su casa pero nunca le hizo nada, asegura que se trata de un intento de perjudicarlo con la acusación. De acuerdo con las autoridades, el delito que se le atribuye ocurrió en 2015.En otros hechos, Mario René Chávez, de 23 años, fue detenido esta madrugada en el cantón El Borbollón de San Miguel. Las autoridades aseguran que es miembro de pandilla y que tenían una orden de allanamiento girada por el Juzgado de Paz del municipio de Nueva Guadalupe debido a la sospecha de que el acusado tenía un arma de fuego de forma ilegal.Tras el registro, la PNC dice que le encontraron una pistola calibre nueve milímetros sin ninguna documentación que demostrara la legalidad ni procedencia.