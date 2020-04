Pandillero muere al enfrentar a policías

Un pandillero murió y otro resultó lesionado de bala ayer por la tarde en un enfrentamiento con elementos de la Policía Rural, de San Miguel.

El hecho ocurrió a las 3:30 de la tarde, en el caserío El Carreto, cantón Placitas, del municipio de San Miguel, informó el oficial de turno de la delegación policial migueleña. Según el reporte, el fallecido no pudo ser identificado ya que no portaba documentos personales; mientras que el lesionado, no dio su identidad.

"Por el momento se está investigando la identidad de ambos sujetos", dijo la fuente policial.

Agregó que pobladores de la zona llamaron al Sistema de Emergencia 911, informando que en la zona se encontraban un grupo de pandilleros, por lo que un grupo de policías llegó al lugar y ubicó a cuatro delincuentes. Indicó, que los pandilleros al ver a los policías comenzaron a dispararles y los agentes se defendieron. "El lesionado fue llevado al hospita San Juan de Dios. Llevaba una lesión en la pierna", detalló un investigador policial.