Pandillero de los más buscados mató dos agricultores mientras cenaban en Cuscatlán

Dos jóvenes que se dedicaban a la agricultura fueron asesinados en la noche del sábado cuando se encontraban en su vivienda ubicada en el caserío Los Beltrán del cantón Las Delicias en el municipio de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán.Los agricultores fueron identificados como César Francisco Saldaña, de 28 años y Francisco Aguillón Alvarado, de 27.De acuerdo a la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas estaban cenando cuando un pandillero ingresó a la casa y los mató.La PNC señala como autor del doble homicidio al pandillero Rudy Eliezar Bolaños, alias "el concha", a quien perfilan como uno de los más buscados y se le imputan los homicidios de tres elementos policiales, además de otros más.Las autoridades dijeron que el pandillero opera en la zona desde hace más de dos años; sin embargo, como en el operativo montado anoche para capturarlo, no han tenido resultados en todo este tiempo.En otros hechos, un hombre no identificado fue ultimado anoche en el parque La Concordia de Ahuachapán. En el crimen fue usado un objeto contundente como arma blanca.Anoche también fue encontrado un cadáver en estado de putrefacción en el pasaje Caja de Agua de Chalatenango. Las autoridades no han dado más detalles al respecto.