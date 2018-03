Pandilleros amenazaron a guardavidas en playa Acajutla

Lee también

El secretario de Vulnerabilidad y director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, informó que el sábado por la noche un grupo de salvavidas que se encontraba en la playa de Acajutla tuvo un altercado con algunas personas relacionadas con pandillas.“Lamentablemente, hubo un incidente entre los guardavidas y algunos grupos de muchachos que parecen ser miembros de maras, que les dio temor a los guardavidas y decidieron que solo pondrían a los socorristas. Eso ya escapa de nuestra voluntad porque no fue algo que coordinaran; si no se les hubiera prestado la seguridad para que esto se garantizara, pero decidieron retirarse y solo mantener los socorristas”, comentó Meléndez.El director de Protección Civil envió un mensaje de advertencia a quienes visitas esta playa: “Le decimos a la población que, si va a la playa de Acajutla, tenga máxima prudencia: van a tener el apoyo de socorristas, pero de guardavidas no habrá presencia, salvo los que lleven las distintas excursiones”.