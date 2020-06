Pandilleros asaltan y roban vehículo a conductor y lo abandona a cinco kilómetros en carretera del Litoral, en las cercanías del río Blanco, Zacatecoluca

Delincuentes armados despojaron de su vehículo a un conductor en el kilómetro 67 de la carretera del Litoral, en las cercanías del desvío al río Blanco, en la jurisdicción de Zacatecoluca, La Paz.

El hecho ocurrió ayer aproximadamente a las 4:30 de la madrugada. Tras el hecho, la víctima dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades manifestaron que sospechan que los hechores fueron pandilleros que delinquen en ese sector, quienes al aprecer mantenían un punto de asalto en el lugar.

"Se recibió la llamada del conductor manifestando que dos sujetos armados lo habían despojado de su automóvil", dijo la fuente, agregando que el conductor estaba ileso. Añadió, que en ese momento personal del Sistema de Emergencias 911 y de la Sección Táctica Operativa (STO), iniciaron un rastreo en la zona.

El vehículo fue localizado a la orilla de la carretera a dos kilómetros de donde ocurrió el atraco, con el motor encendido y con las puertas abiertas. Las autoridades manifestaron que se realizó la respectiva inspección del carro para prevenir cualquier atentado, pues era dudosa la forma en la que lo dejaron.

"Por el momento estamos averiguando el caso, porque es raro que lo abandonaron, no sabemos si antes cometieron algún hecho delictivo o qué pasó", relató la fuente. El automóvil con placas P-623117 no tenía daños, y la Policía no precisó si a la víctima le robaron otras pertenencias. confirmó que tras lo sucedido también realizaron una búsqueda de los posibles responsables en las zonas aledañas, pero no se reportaron capturas.