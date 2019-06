Pandilleros asesinan a propietario de taller

El propietario de un taller de estructuras metálicas fue asesinado ayer aproximadamente a las 8:40 de la mañana, cuando iniciaba labores en su negocio ubicado en el barrio San Antonio, de San Ildefonso, San Vicente. La víctima fue identificada como José Santiago Meléndez Rivera, de 36 años.

Un grupo de hombres llegó hasta donde se encontraba y sin mediar palabras le propinó varios disparos, y luego los sujetos se dieron a la fuga con rumbo hacia el cantón Los Almendros, de la misma jurisdicción, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Una de las hipótesis principales del crimen es que grupos terroristas que delinquen en la zona del barrio San Antonio le habrían quitado la vida en venganza, ya que, según la PNC, tras lo ocurrido tuvieron conocimiento de que Meléndez no entregó el dinero que le exigían como parte de la extorsión.

"Los hechores son sujetos de pandilla. La información hasta el momento es que anteriormente había sido extorsionado por pandilleros de la mara MS de San Ildefonso y de Apastepeque, pero que él no les había entregado nada", señaló una fuente policial.

El cadáver de Meléndez Rivera tenía impactos de bala en distintas partes, y quedó sentado en la entrada del taller.

Las autoridades informaron que tienen pistas de quiénes serían los responsables de este homicidio, cometido cuando el hombre se disponía a comenzar su jornada laboral, y que el proceso de investigación iniciado ayer dará resultados a corto plazo.

Se conoció que Meléndez emprendió su negocio hace varios años, y que por el tipo de servicio que ofrecía llegaban diferentes personas, por lo que no se descarta que ayer los homicidas se acercaran al taller haciéndose pasar como clientes.

La policía agregó que no tenía registros de denuncia interpuesta por parte de la víctima de extorsión, así como de otros casos de personas que deciden no hacerlo por temor, pero que Meléndez habría decidido él mismo no entregar el dinero a los terroristas.

Este año en San Ildefonso se reportan cuatro asesinatos, mismo número que registraba en el mismo periodo del año pasado, mientras que 2017 cerró con 10.

En tanto, a escala departamental, en San Vicente se registran 29 homicidios del 1.º de enero a la fecha, cinco menos que en 2018.