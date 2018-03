Pandilleros buscan evadir ciertos penales

Lee también

Diferentes fuentes consultadas en La Unión confirman que familiares de pandilleros detenidos están utilizando ciertas estrategias para evitar que los procesados o condenados sean enviados a centros penales que están bajo el régimen de medidas extraordinarias de seguridad.La primera estrategia es negar, durante la detención, que pertenecen a grupos terroristas, pues no tienen tatuajes ni ficha o perfil de pandillero, y piden ser dejados en las bartolinas para reos comunes.“Nosotros que patrullamos sabemos que pertenecen a la pandilla, pero no están fichados, no tienen tatuajes y nunca han sido detenidos, por eso ellos tratan de despistarnos y negar que pertenecen a esos grupos terroristas”, señaló un agente policial.Otro de los intentos se da cuando los reos enfrentan los procesos judiciales en los tribunales; al momento de usar su derecho de palabra piden ser enviados a centros penales donde se sabe no hay medidas extraordinarias, o a los centros penitenciarios de La Unión, San Miguel o Jucuapa.El juez presidente del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Unión, Cristóbal Reyes, afirma que ya ha tenido a reos pandilleros que le han solicitado que los envíe a penales donde se sabe no hay medidas extraordinarias de seguridad, pero agrega que esa petición es “irrelevante” plantearla.Y el último eslabón utilizado para obviar los penales bajo las medidas extremas es a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a cuya sede en La Unión han llegado familiares de pandilleros a negar la pertenencia y piden apoyo para que no vayan a esas cárceles.“Como PDDH definitivamente en ese caso no se puede hacer nada”, señaló Roberto Martínez, delegado de esa institución en La Unión.