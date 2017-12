Pandilleros comercian pirotécnicos en Usulután

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo el miércoles por la tarde en la zona comercial del municipio de Usulután, donde decomisó productos pirotécnicos que estaban siendo comercializados en lugares no permitidos. Según las autoridades, estos productos encontrados son autorizados para su comercialización, lo que no está permitido es venderlos en lugares no asignados.

Diferentes tipos de pirotécnica fueron encontrados en medio de las ventas de ropa, frutas, verduras y otro tipo de comida.

Jesús Maradiaga, inspector jefe de la delegación de la PNC en Usulután, confirmó que los encargados de las ventas de productos pirotécnicos en los mercados y otras zonas son miembros de pandillas.

“Las pandillas han tomado el control de la venta ambulante en el mercado para ofrecer estos productos pirotécnicos en lugares que no están autorizados, quieren andar moviéndose en muchos sectores”, afirmó el oficial de la PNC.

El inspector jefe indicó que solo encontraron la pólvora abandonada, por lo que no pudieron capturar a nadie. “Al ver la presencia policial (los pandilleros) dejaron abandonada la pólvora, la cual movían en carretillas, en los puestos del mercado, por lo que es un riesgo que una chispa provoque una tragedia en estos lugares”, agregó.

Que los pandilleros tengan puestos de venta en el mercado no es un secreto. De hecho, el ex jefe municipal Miguel Ángel Jaime es procesado por sus vínculos con grupos terroristas, a los que ayudaba otorgándoles dinero en efectivo cada 15 días, así como plazas en la alcaldía y locales en el mercado, como retribución por el apoyo de los pandilleros en el proceso electoral del que resultó ganador.

Por su parte, Maradiaga declaró ayer que durante el procedimiento en los sitios no autorizados para vender pirotécnicos fueron encontrados niños; además, dijo que en esos sectores hay aglomeración de personas durante estos días de festividades, debido a que la población realiza las compras de fin de año, por lo que tener pólvora en sitios no autorizados es ilegal.

De acuerdo con Maradiaga, en el único lugar avalado por la alcaldía para la comercialización de pólvora, en los alrededores del parque Raúl Munguía, decomisaron una caja con silbadores, además de morteros #10, los cuales no están autorizados para la venta. Aparte de ser decomisado el producto, los vendedores de estos serán multados, indicó la fuente, que añadió que lo decomisado en los dos sectores asciende a $8,000, aproximadamente.

Aseguró que continuarán en los próximos días realizando operativos conjuntos con elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para decomisar dichos productos.

Hace aproximadamente 10 días la policía también realizó un decomiso de silbadores en el municipio de Puerto El Triunfo.