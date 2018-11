Pandilleros exigen motos y licencias

Hace tres meses José H. decidió vender su motocicleta luego de que tres pandilleros llegaron hasta su vivienda, ubicada al norte del municipio de Ahuachapán, le exigieron que les entregara la tarjeta de circulación y las llaves.

"No te preocupés, mañana te la devolvemos. La tarjeta te la vamos a tirar debajo de la puerta y las llaves van a quedar en la tienda", dijo uno de los pandilleros a José, quien no tuvo más opción que entregarles lo que le estaban exigiendo.

Días después varios de sus amigos le comentaron que vieron su motocicleta en lugares donde se consume y trafica marihuana, cerca de la frontera con Guatemala.

"La moto la había comprado para viajar hasta Santa Ana, donde trabajo, pero después de lo que me contaron, no vaya a ser que me meta en problemas, por eso la vendí", comentó José, y agregó que nunca denunció a la Policía o a la Fiscalía las cinco ocasiones en que los pandilleros llegaron hasta su casa para llevarse la motocicleta.

El jefe de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ahuachapán, Carlos Antonio García, manifestó que desde hace varias semanas han detectado que los pandilleros operan de esa manera para cometer ilícitos y no ser ubicados.

"Los grupos terroristas lo que hacen es quitarle la tarjeta de circulación al propietario y amenazan para que no sea reportada, y son usadas para hechos delictivos", comentó la autoridad policial.

Agregó que en algunas ocasiones las motocicletas son regresadas a sus propietarios; sin embargo, en otros casos son hurtadas y los dueños no presentan la denuncia pues reciben amenazas.

"Muchas motos las hemos encontrado, la base rural o seguridad pública, que las dejan abandonadas durante la persecución o en momentos que ven que hay instalados controles vehiculares. Entonces son remitidas por abandono; sin embargo, no se tienen reportes de hurto o robo del vehículo. Añadió que existen varias motocicletas que se encuentran bajo resguardo policial que no han sido solicitadas.

"Cuando el ciudadano no anda la licencia de conducir lo que hacemos es retener la moto, si no es el propietario lógicamente no la va a llegar a retirar, y es ahí donde el verdadero dueño tiene oportunidad de recuperarla", explicó García.

Otras fuentes policiales dijeron que los pandilleros utilizan las motocicletas para trasladar drogas, cometer asaltos y algunos homicidios, que se han registrado en los municipios de Atiquizaya, El Refugio, Turín y San Lorenzo.