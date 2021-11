Pandilleros irán a Zacatecoluca tras alza de homicidios

El director de Centros Penales, Osiris Luna, salió nuevamente a la luz ayer para anunciar que trasladarán directamente al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a supuestos pandilleros que han sido arrestados durante los últimos días y que serían los principales acusados de promover la escalada de violencia que dejó 55 homicidios durante la semana del 7 al 13 de noviembre.

Luna no había dado la cara públicamente desde que investigaciones de El Faro y La Prensa Gráfica revelaron que participó en reuniones con líderes de pandillas, tanto dentro del penal de Zacatecoluca como en el Hospital Santa Teresa, de dicha ciudad. Pero ayer lideró una conferencia para presentar a los supuestos culpables de ordenar los homicidios la semana pasada y anunciar que los trasladarán directo a máxima seguridad.

"Las pruebas indican que estas personas son culpables también de estos incrementos de homicidios", señaló Luna.

Detalló que los recién capturados "irán a Zacatecoluca, al sector 6, que son celdas selladas. Ahí no podrán ver ningún rayo de la luz del día y todas sus necesidades las deben hacer ahí".

Luna reiteró que el actual gobierno no dará "privilegios" a los privados de libertad y dejó entrever que estos traslados se realizan por decisión exclusiva de la Dirección General de Centros Penales, pues muchos de estos capturados todavía no han enfrentado las audiencias respectivas y no se les han impuesto medidas específicas por los supuestos delitos que han cometido.

UN MES SIN REUNIONES

La Prensa Gráfica reveló en septiembre que personal de Centros Penales, encabezado por Osiris Luna, ha sostenido reuniones con líderes de pandillas en el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca desde finales de 2019, al menos una vez al mes.

Carlos Alberto Martínez Melara, José Luis Mendoza, Borromeo Enrique Henríquez, Saúl Antonio Turcios Ángel y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, mandos altos de la MS-13 y quienes guardan prisión en el penal de Zacatecoluca, fueron llevados al nosocomio sin presentar síntomas de mala salud y mientras estaban hospitalizados se reunieron con Luna.

Documentos en poder de La Prensa Gráfica revelan que la última reunión fue el 30 de septiembre y que desde entonces se rompieron los cónclaves entre ambas partes, lo cual, según especialistas, podría ser una de las razones por las que la MS-13 impulsó la escalada de violencia, con el fin de retomar las pláticas con el gobierno.