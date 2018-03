Pandilleros mataron a ordenanza de escuela en Soyapango cuando salió de trabajar

Lee también

Un hombre de 58 años identificado como Fidel de Jesús Rivera, fue asesinado este viernes en el pasaje I oriente de la urbanización Los Ángeles, de Soyapango (San Salvador).La víctima trabajaba como ordenanza en el Centro Escolar Los Ángeles, del municipio, y al momento del ataque -alrededor de las 4:20 de la tarde- acababa de salir de la escuela.La Policía Nacional Civil (PNC) aún no tiene definido al responsable del asesinato; sin embargo, señalan que fueron pandilleros que operan en el sector quienes lo mataron.Aunque aún no tienen claro el motivo del crimen, sospechan que podría estar relacionado a que la víctima residía en una zona donde operan pandilleros rivales.En otros hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que una mujer fue ultimada en la colonia Santa Emilia, de Sonsonate. No se conocen más detalles sobre este crimen.