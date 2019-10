Pandilleros simulan ser predicadores o vendedores para cobrar extorsiones en San Miguel

En su afán por mantener el control en el centro de San Miguel y poder extorsionar a los comerciantes de los mercados 1 y 2 de la ciudad migueleña, los pandilleros están recurriendo a distintas estrategias para no ser detectados con facilidad por las autoridades.

Algunas víctimas confirman que los terroristas se las ingenian para cumplir sus planes y llegan hasta simular que son predicadores o vendedores ambulantes que andan acompañados con niños, para no levantar sospechas.

Además, dejan "postes" (colaboradores de pandillas) en las esquinas de las calles que les interesa controlar para cerciorarse de que las víctimas no hablen con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) o del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que patrullan en los alrededores del mercado municipal.

De acuerdo con los denunciantes, esta práctica no es nueva, pero se está haciendo frecuente, según las víctimas. "Acá pasa un hombre con una biblia en la mano y supuestamente predicando, y nosotras ya sabemos que cuando nos abre la biblia es que tenemos que poner el dinero diario que pagamos. Yo doy $5.00 todos los días por vender en la calle y que no me maten", comentó una vendedora.

Otra comerciante afirmó que tiene más de 15 años de trabajar en el mercado y cinco años de pagar extorsión, por lo que buscará emigrar del país porque cada año le suben la cuota que le exigen.

"Está difícil porque cada año me aumentan la cuota y en Navidad les damos hasta aguinaldo. Las ventas están malas, y estoy trabajando para ellos (pandilleros) y para vivir el día a día, mejor me iré para Estados Unidos", expresó la vendedora.

Cientos de comerciantes han debido acceder a los chantajes de los pandilleros, ya que si se resisten a entregarles dinero firman su sentencia de muerte, pues muchos han sido asesinados por esa razón.

Para los delincuentes el mercado migueleño es una mina de oro, pues a diario se concentran ahí cientos de propietarios de negocios formales e informales a quienes pueden extorsionar.

A pesar de que agentes de la PNC y del CAM recorren la zona, no han logrado garantizar la seguridad de quienes llegan a ofrecer su mercadería en un entorno en el que los delitos que más se cometen son homicidio, robo, tráfico de armas, droga y extorsión.

Los agentes básicamente deben evitar que los delincuentes merodeen en la zona y contacten a los vendedores para exigirles la extorsión o para atentar contra sus vidas. En un intento por combatir a los criminales, los policías y militares son enviados a patrullar en el mercado y durante los registros a personas o intervenciones de inmuebles han arrestado a delincuentes en flagrancia o que tenían órdenes de captura.

Al consultar con un investigador de la PNC dijo que ya tienen conocimiento del actuar de la pandilla en el mercado y que están trabajando para hacer capturas. "Ya se han detenido a pandilleros que se disfrazan de vendedores o religiosos, pero el cabecilla de la pandilla pone a otros (pandilleros) y así siguen. Se detienen a uno, pero ellos colocan a otros y así están", manifestó el investigador policial.