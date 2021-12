Panes Chayito, una delicia migueleña

Rosario Osorio, mejor conocida por sus clientes como "Niña Chayito", es una emprendedora que se dedica a la elaboración de los tradicionales panes con pollo desde hace más de 30 años en San Miguel.

Osorio, de 55 años, logró con mucha dedicación y buen sazón deleitar el gusto de todos los comensales y convirtió la venta de estos deliciosos panes en la principal fuente de ingresos económicos para su familia.

Su suegra vendía panes con pollo y por muchos años Osorio le colaboró en ese proceso. Ganó experiencia para darle el sazón adecuado a todos los ingredientes. "Los panes con pollo nunca pasan de moda, son una tradición, incluso yo los vendo hasta en el almuerzo, pero la hora buena para la venta son las tardes y especialmente en esta época navideña", dijo.

Comentó que según sus clientes, el peculiar sabor de la salsa que baña los panes los convierte en únicos. "Me dicen: su salsa tienen un sabor único que no lo podemos encontrar en otros lugares; incluso hemos cambiado de lugar el negocio (local) en varias oportunidades y la clientela siempre me sigue", expuso.

"El pan con pollo lo vendemos a $3, a veces tenemos promociones, damos dos panes por $5 o a veces les acompañamos con soda", enfatizó.

Niña Chayito vende todos los días panes con pollo, pero en la época navideña, también ofrece gallina asada.

Si usted desea disfrutar de estos deliciosos panes con pollo o gallina asada puede visitar la vivienda de doña Rosario Osorio en la Colonia Granillo de San Miguel, también puede solicitar el servicio a domicilio al número telefónico 7807 - 4020 o en su página de la red social Facebook donde aparece como "Panes Chayito".