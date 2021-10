Panes "El Cipitío", una delicia para migueleños

Isaac Machuca es muy conocido en el municipio de San Miguel por su peculiar forma de vestir y por el buen gusto de sus panes.

Por su traje blanco y sombrero todos le dicen "El Cipitío". Su puesto de venta de panes lo heredó de su abuelo, quien ofrecía hot-dogs a la clientela, pero con el paso de los años Machuca le impuso su toque ofreciendo panes con carne de res, jamón, salchicha, pollo, cerdo y el pan de la casa: "El Cipitío", que incluye la combinación de todos los ingredientes.

Es originario de la colonia Milagro de la Paz de San Miguel y se dedica a la venta de panes desde los 12 años.

“Buscamos hacer un balance para nuestros comensales para que puedan acceder a algo rápido y sustento para el resto del día”.



Isaac Machuca, vendedor de panes

Acomodó un carretón en su bicicleta y desde el 2013 comenzó a usar un sombrero para cubrirse de los rayos de sol y de inmediato los clientes le comenzaron a llamar "El Cipitío".

Desde ese año adoptó el nombre "El Cipitío" como la marca de su venta de panes. "Mi familia trabajaba en la venta de panes desde hace muchos años, pero no teníamos marca ,un distintivo, ya como ‘El Cipitío’ le agradó a la gente , les gustó mucho para identificarme entre las otras ventas de panes. A la población se la hace más fácil ubicarme. Me gustó que la gente me diga El Cipitío, lo adopté para que las personas me identifiquen", dijo con emoción.

Agregó que los migueleños lo prefieron por la variedad de panes y por su buen sentido de humor. El precio de los panes oscila entre $1.50 y $3.50.

"Los ingredientes en nuestros panes ofrecen proteínas. Buscamos hacer un balance para nuestros comensales para que puedan acceder a algo rápido y que sea de sustento para el resto del día. Además, no tardamos tanto tiempo en prepararlos", expuso.

Energía. La amabilidad y buen sentido del humor destacan en las jornadas de trabajo de Isaac Machuca en su venta de panes.

Destacó que con el paso de los años convirtió la venta de panes en un negocio rentable que le permite conseguir el sustento para su familia.

Debido al éxito de estos panes ya cuenta con siete puestos y su labor es la administración, dice que disfruta su trabajo porque le permite "conocer y mejorar en su microempresa.

"Por el momento tenemos seis puestos en el municipio de San Miguel y uno en el municipio de El Divisadero, Morazán. Nuestra meta es crecer, expandirnos más, pero todo será en su momento. Cuando visito otros departamentos la gente me consultan que cuándo pondrá un puesto acá, les digo que lo haré pronto", confesó.

Isaac Machuca es un emprendedor muy conocido y querido, tiene 31 años y muchos deseos por expandir su negocio.

Cursó un Técnico en Gastronomía y muchos clientes lo consideran un ejemplo a seguir por su dinamismo, disponibilidad para trabajar y por el buen toque de los panes que ofrece a los migueleños.