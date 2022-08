Panes chorreados, una opción para matar el hambre en la capital salvadoreña

A unos pocos metros al norte del mercado Cuscatlán, en San Salvador, hay una venta de panes, pero no son cualquier pan. Su nombre es "Los Deliciosos Panes Chorreados" y se venden en un carretón. El negocio es atendido por Carmen Larios.

Los panes están disponibles desde las 8:00 de la mañana hasta que duran las existencias. El pequeño cuesta $1.50 y los grandes $2.00.

Foto / LPG J. Carbajal

El primero lleva mortadela con aderezos como mayonesa, mostaza, escabeche y puede agregarle cebolla encurtida.

El "jumbo" tiene además carne de soya y huevo duro, lo que le da otro toque. Carmen Larios dijo que el negocio, ubicado en la acera, tiene 65 años de existir. Todos los aderezos se hacen en casa, por lo que llevan un toque particular.

Foto / LPG J. Carbajal

"Los inventó mi padre. Por tres meses él trabajó con una persona que los preparaba, pero luego él se lanzó por su cuenta y comenzó el negocio", explicó.

Trabajadores de la zona, pero más que todo personas que llegan en automóviles o bicicletas los buscan, ya sea para degustarlos en el lugar o para llevar.

Foto / LPG J. Carbajal

Ernesto Blanco llegó con su hija a buscar de los panes jumbo y dijo que tiene años de comprarlos. "Tengo como tres años de comprarlos, me he llegado a comer dos porque son grandes", declaró.

Por su parte, Patricia, la hija, llegó por primera vez a probarlos. "Es primera vez que vengo. Me dice mi papá que son buenos, voy a probar uno", señaló.

Foto / LPG J. Carbajal

En El Salvador hay todo tipo de panes, desde los que se preparan en casa con queso, frijoles, huevo, macarrones, aguacate, con la comida que queda de los tiempos de comida, del recalentado, pasando por los "mata niños", que son de encurtido y mortadela, los panes con pollo, de jamón con queso y están los chorreados, como los de la 25a. avenida sur, que se comercializan desde hace unas seis décadas.

El papá de Carmen ya no atiende el negocio ya que según ella sufrió un accidente automovilístico y no sale de casa. A cada momento llegan personas, solas o en grupos a comprar.

Foto / LPG J. Carbajal

Al igual que los Panes Ticos, historia que La Prensa Gráfica compartió el domingo pasado, estos panes chorreados también se van al extranjero en cantidades de hasta 50, según su propietaria.

"No van congelados, van así no más y llegan. Se los llevan en la mañana y en la noche ya están allá, no se arruinan", finalizó.

Foto / LPG J. Carbajal

Si bien el negocio no tiene parqueo, las personas aparcan al costado derecho del mercado Cuscatlán.