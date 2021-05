Paola sueña con cantar en la iglesia

Jennifer Paola Saravia Zavala, es una niña de nueve años, no vidente de nacimiento, que vive junto a sus padres y sus dos hermanos, a la orilla de un manglar, en la colonia Santa Rosa del cantón Puerto El Flor, en el municipio de Usulután.

Paola es una niña muy activa e inteligente, y a pesar de su falta de visión, ha decidido desde hace dos meses, aprender a tocar guitarra para lograr su sueño de formar parte del coro de alabanzas de una iglesia cristiana a la que asiste.

La guitarra le fue regalada por una persona altruista y despertó en la niña el deseo de poder tocarla.

El maestro de Paola es José Esteban Rodríguez, un anciano de 75 años que también es no vidente, y que al igual que ella disfruta de tocar este instrumento.

Él señaló que la niña no ha necesitado de mucho esfuerzo para aprender y que asimila rápidamente.

La primera melodía que la niña ha aprendido a tocar es una alabanza de nombre Estoy confiando señor en ti, la cual interpreta con su guitarra y la acompaña con su voz.

"Me la aprendí, rápido, en tres veces. No me cuesta tocar la guitarra y voy adelantada", afirmó Paola.

Sus padres manifestaron que son entre tres y cuatro horas al día que la niña recibe de clases de guitarra, tiempo que complementa con sus estudios de segundo grado en la escuela especial de la ciudad de Usulután.

Blanca Carolina Zavala, de 23 años, es la madre de Paola, contó que cuando la niña nació los doctores le dijeron que la vista de su hija fue afectada por la temprana edad a la que se embarazó, pues solamente tenía 13 años. "Nos ha costado bastante, pero siempre hemos hecho la lucha para tenerla bien" expresó.

A pesar de todo, Blanca dice que Paola es muy inteligente, y que en su primer grado, cursado el año pasado, obtuvo notas superiores a ocho.

Fredis de Jesús Soriano, de 24 años, padre de Jennifer, y quien se dedica a la extracción de curiles en los manglares de la zona, expresó que su hija es "un regalo de Dios". "Cuando me di cuenta que nació mal de la vista sentí tristeza, pero mis padres me dijeron que siguiera adelante y luchara por ella" aseguró.

Sostuvo que la niña se ha convertido en la alegría del hogar. "La veo que va aprendiendo bien, después de sus estudios viene a pedirme que le ayude con sus alabanzas", comentó Soriano.

"Mi hija es una muestra clara de que no hay impedimentos para seguir adelante a pesar de las adversidades físicas, pues Paola, a pesar de no ver, es casi una niña independiente", expresó.

Desde su hamaca, cantando alabanzas junto a su mentor en la guitarra, y ante los ojos llorosos y llenos de orgullo de sus padres, Paola demuestra que es un ejemplo de que las barreras físicas se pueden dejar atrás cuando existe el deseo de cumplir un sueño y superarse.