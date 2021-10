"Para bien o para mal, creo que es necesario que nos escuchen", dice alcalde de Ayutuxtepeque, sobre las propuestas de creación nuevo DOM

Necesario resulta para el alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, que los diputados abran espacios para que los ediles puedan dar sus posturas y aportes a la serie de propuestas de ley que el Gobierno mandó y que interfieren de manera directa con el quehacer de los gobiernos locales.

¿Cuál es el estado actual en el que se encuentra la alcaldía en lo financiero y en la ejecución de proyectos?

En este momento nosotros estamos siempre con la recaudación (propia) que andamos rondando un promedio de $100 mil a $110 mil que es lo que recaudamos normalmente. En cuanto al tema del FODES, se nos está adeudando en este momento el 50% de diciembre, enero, febrero, marzo abril del 2021, y el 100% de mayo a septiembre, eso es lo que se nos está adeudando, viene a ser un monto de más o menos $1.6 millones.

Estamos con deuda a proveedores, andamos rondando la deuda a proveedores por un millón de dólares, proveedores que nos han estado dando crédito o facilidades para situaciones como proyectos que hemos ejecutado y que no nos hemos detenido, sin embargo, no podemos realizar todos porque también es un poco complicado arriesgarnos y decir que vamos a ejecutar sin tener la solvencia para decirles a ellos (proveedores) que nos van a entregar tal fecha el FODES, para poder solventarles. Además de eso, el resto de proveedores que también nos han estado financiando para poder mantener algunos de los programas sociales, como el de deportes, la clínica y la guardería.

¿Cómo recibe ahora la formalización de las intenciones del Gobierno de disminuir el FODES, de disolver el ISDEM y de crear esta nueva Dirección Nacional de Obras Municipales?

Quizás habrá que ver dos cosas, lo primero es que todavía es un proyecto, no es algo aprobado, pero si llegara a darse esa disminución, obviamente nos va a estar afectando como municipalidad porque nosotros del FODES ocupamos lo que nos permite la ley para funcionamiento y el resto, que es el 75 %, lo ocupamos para proyectos de infraestructura pero también para la parte social y de esa parte nadie está hablando, para mí es un elemento importante porque nosotros, por ejemplo, manejamos ocho proyectos sociales, la clínica (es uno) este año está funcionando con los fondos de emergencia que se nos entregaron, pero al terminarse esos fondos de emergencia, ya no tendré sostenibilidad si no tengo el FODES. Es ahí donde para nosotros como municipalidad de Ayutuxtepeque sí nos preocupa.

Con lo que me pregunta de ISDEM, ISDEM ha sido un brazo técnico para los 262 alcaldes ya que nos ha acompañado en temas financieros, con temas de planificación, con temas de mejoras en las diferentes municipalidades, entonces creo que es un elemento importante que ha sido de utilidad para las alcaldías. No le puedo opinar con respecto a la otra institución porque desconozco los pormenores o detalles, si en algún momento esta dirección asumirá algunas de las responsabilidades que ha estado ejecutando ISDEM, sabrán cómo se va a manejar y esperaría que venga a darnos respuestas a lo que encontrábamos en ISDEM y eso nos permita continuar con nuestras funciones.

En el tema social, ¿considera que los proyectos como clínicas, becas, con adultos mayores o de prevención de violencia que ejecutan pueden detenerse o deteriorarse?

Me preocupa porque únicamente hablamos de los proyectos de infraestructura o de lo que necesitamos para seguir funcionando como alcaldías, pero casi nadie toca la parte de lo social y el fondo FODES es también para la parte social y eso no hay que olvidarlo, no hay que dejar de mencionarlo. Sí me preocupa porque si yo no tengo asignación presupuestaria por medio del FODES para la parte social, ¿con qué voy a mantener los programas?

¿A qué cree usted que responden todas estas iniciativas del Gobierno?

Lo que puedo decir es que como municipalidades somos instituciones autónomas y algo que ha favorecido, y por supuesto debe de haber un control, es la descentralización. Entonces, sí creo que descentralizado llegamos más cerca de las comunidades, llegamos más cerca de donde está la verdadera necesidad.

¿La creación de esta dirección considera que va en contra de la descentralización que las alcaldías han estado pidiendo desde hace bastantes años?

No sé qué tan expedito va a ser la atención en las comunidades de los 262 municipios estando en una sola entidad, porque una cosa es cuando está distribuido en los 262 municipios que de alguna manera llegamos más rápido, a que esté en una sola institución.

Para usted, ¿es indispensable que los alcaldes opinen en estos temas?

Para mí creo que sí es necesario que nos escuchen a los alcaldes, si somos los que estamos aquí afuera, somos los que estamos acá viviendo el día a día de las necesidades que hay en cada población. Creo que sí es necesario que nos escuchen, al final aprobando algo va a quedar una ley que si los que la vamos a aplicar, no la conocemos, va a ser un poco confuso al inicio el poder hacerlo. Son cosas que si van a afectar a alguien, para bien o para mal, creo que es necesario que nos escuchen, yo creo que no se pierde nada con que nos escuchen, al contrario, se puede ganar mucho.