Para detectar covid-19, ¿PCR o una rápida de antígenos?

Alejandra Flores tiene 42 años y comenzó a sentir dolor de garganta el domingo 28 de noviembre. Para aliviar el malestar, tomó antigripales en té caliente y algunas vitaminas. Cinco días después, pasó consulta y el médico le diagnosticó rinosinusitis aguda. Por su trabajo como auxiliar de tripulación en una aerolínea, el 8 de diciembre le realizaron una PCR de rutina. Dio positiva a covid-19. Sin embargo, ella desconfió del resultado por las dudas que le generaba el laboratorio donde le realizaron la prueba.

Nunca perdió los sentidos del gusto ni del olfato. No tuvo fiebres altas ni padeció de insuficiencia respiratoria. Simplemente se aisló en casa. Es muy probable que la levedad de la enfermedad se debiera a que recibió su esquema completo de vacunación contra la enfermedad. Sin embargo, ante estos casos, surge la pregunta: ¿Qué tan confiables son las prueba PCR y de antígenos? Y se le suman otras: ¿Cuándo realizar una prueba PCR y cuándo una de antígenos? ¿Qué probabilidad hay de que estas pruebas den resultados erróneos, es decir, falsos positivos o falsos negativos?

En principio, tienen diferencias: la PCR detecta parte del genoma del SARS-CoV-2, mientras que la prueba rápida de antígenos mide las proteínas del SARS-CoV-2. Además, la primera puede tardar hasta 24 horas en generar un resultado, mientras que la segunda puede tardar un mínimo de 15 minutos. Ambos test funcionan con base en dos parámetros: la sensibilidad y la especificidad.

"Cuando es detectado un caso, la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de detectar casos positivos y la especificidad indica que lo que ha sido detectado es SARS-CoV-2", explicó el director del Laboratorio de Virología de la Universidad El Salvador (UES), Carlos Ortega.

Los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales coincidieron en que, si bien las PCR tienen un nivel superior de confiabilidad, la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas también son útiles para diagnosticar covid-19. Clará subrayó que la prueba de antígenos recomendada tiene que ser de alta calidad: que la sensibilidad sea del 80 % o más y que la especificidad sea del 97 % o más.

Para que estos porcentajes se cumplan, detalló Ortega, las pruebas rápidas deben cumplir con los estándares de productos prioritarios que certifican organismos reguladores como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de estados Unidos (CDC, en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La PCR es mucho más sensible y específica. Lo que nos dice esto es que los falsos negativos o falsos positivos van a ser en mayor proporción en las pruebas de antígenos", aseguró Rosales.

En primer lugar, hay que partir de que el porcentaje de error es mínimo, coincidieron los tres médicos. No obstante, que la prueba sea válida o errónea depende de varios factores. Además de los porcentajes de sensibilidad y especificidad, también es importante la transmisibilidad viral o positividad viral de cada localidad y la sintomatología.

"No es lo mismo decir que el porcentaje de transmisibilidad viral sea de 15 % que de 3 %. Esto tiene implicaciones de todo tipo, entre ellas, la interpretación de las pruebas rápidas de antígenos. Estas pruebas son especialmente útiles y exactas cuando el nivel de transmisión viral es intenso. Por eso es mi insistencia en la actualización constante de datos, porque al saber el porcentaje de positividad viral uno puede más o menos saber qué tan intenso está la transmisión del virus", anotó Clará.

Esto es lo que se conoce como "probabilidad pre-test". "Por eso es que hay casos en que la de antígenos sale negativa, pero la PCR positiva. ¿Qué pasó allí? Que quizás la circulación viral no era la necesaria para dar validez a lo que apareció en la prueba rápida. Por eso es que las pruebas de antígenos deben ser interpretadas con base en el porcentaje de positividad viral. Por eso, cuando no hay olas, es preferible hacer PCR", agregó Clará.

Tanto Clará como Rosales consideraron que el Ministerio de Salud (MINSAL) debe proporcionar a los laboratorios del país esta información en un mapa de riesgo, según los datos por municipio. "En lo que me ayudaría a mí, como médico, es a tomar decisiones, porque si usted ordena un PCR, eso tiene implicaciones económicas tanto para el país como para la persona. Pero si ni siquiera comparten datos de infectados, cómo van a estar compartiendo datos más sofisticados", dijo Rosales.

A juicio de Rosales, si hay una alta circulación de virus en una comunidad y las pruebas rápidas dan positivo, él se inclinaría a creerlas; pero si es bastante baja y la prueba da positiva, la corroboraría con una PCR.

La sintomatología también juega un papel crucial. Influye mucho el período de tiempo de infección del paciente. Si la persona está en la primera semana de síntomas, la concentración del virus es mayor que en el período asintomático.

"Es más factible que una prueba rápida de antígenos salga positiva cuando tiene síntomas que cuando está asintomático. Yo me haría una prueba PCR solo si tengo síntomas compatibles con el coronavirus y la prueba de antígenos salió negativa. Si salió positiva y no tengo síntomas, la corroboraría con una PCR. Pero si tengo síntomas y salió positiva, ya sé que tengo covid-19, no necesito una PCR", dijo Rosales.

Los estudios de pruebas rápidas de antígeno en sintomáticos y asintomáticos, comparándolos con los estudios de las PCR, muestran que la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas se acercan más a los de la PCR en la primera semana de los síntomas. Conforme avanzan los síntomas, disminuyen, mientras que en la PCR se mantienen, de acuerdo con Ortega.

No todas las personas aplican para hacerse una prueba PCR en tiempo real. Debe hacerse solo a la luz de un cuadro clínico con sintomatología respiratoria que sea compatible con covid o solo si en su casa o en su trabajo alguien más fue diagnosticado, presentó síntomas graves como la dificultad respiratoria o inclusive estuvo hasta ingresada.

"Yo pienso que bien podrían aplicar a una prueba rápida de antígenos entre 7 y 14 días. Si la prueba rapida salió negativa y en 15 días no ha desarrollado síntomas, no es necesaria ninguna prueba", afirmó Ortega.