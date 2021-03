"Para nosotras era importante demostrarle que las mujeres se respetan": Karina Sosa opina sobre decisión de jueza en caso Roberto Silva

La diputada por el FMLN, Karina Sosa y la excandidata Daniela Genovez dieron su opinión a los medios de comunicación luego de conocerse la decisión de la jueza del caso en contra del youtuber Roberto Silva, quien pasará el proceso de instrucción en prisión.



Silva fue acusado por los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información y acoso a través de las tecnologías de la información y la comunicación. La decisión de la jueza ha sido catalogada por la Fiscalía y por las afectadas, como "un suceso histórico y un precedente en el país".



"Estamos marcando un precedente no por nosotras dos únicamente, sino por el resto de mujeres que se encuentran en una situación difícil. Lo que esperamos Daniela (Genovez) y yo, es que las mujeres que son víctimas de violencia no se detengan, actúen porque al callar y no denunciar la violencia se robustece y hay que cortarle las alas a la violencia", dijo Sosa.



Por otro lado, explicó que no ha sido fácil estar en el estrado pero que ambas querían demostrarle al país que las mujeres deben ser respetadas.



"Para nosotras era importantísimo demostrarle al país, a hombres como Roberto, que piensan que tienen inmunidad y que van haciendo agresiones constantemente hacia las mujeres, para nosotras era importante demostrarles que las mujeres se respetan y que aquí hay leyes que también deben respetar", señaló la diputada por el FMLN.

Por su parte, la excandidata del mismo partido, Daniela Genovez, agradeció a las mujeres por el apoyo recibido en este proceso.



"Quiero aprovechar para agradecer a todas esas mujeres que se han solidarizado con nosotras. Sin ellas sin duda este caso no habría llegado hasta este momento, gracias al clamor de esas mujeres estamos aquí y estamos escribiendo una nueva página en la historia de El Salvador", expresó Genovez.

Finalmente también hizo un llamado a todas las que hayan pasado o estén pasando por situaciones similares a través de las redes sociales a que denuncien cualquier abuso en contra.

Roberto Silva pasa a instrucción formal con detención provisional, un precedente importante, para la erradicación de la violencia hacia las mujeres.



