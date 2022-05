“Para perseguir al crimen no es necesario violentar los derechos humanos”: padre Andreu Oliva, rector de la UCA

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el padre Andreu Oliva, señaló las violaciones a los derechos humanos que a su juicio son generadas desde el Gobierno central, en contra de la población salvadoreña. Además, destacó los intentos -desde las instituciones- de coartar la participación de los ciudadanos en las marchas del pasado Día del Trabajo, así como las denuncias por detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.

“Cuando el pueblo se expresa, lo hace sobre aquellos aspectos que están afectando la vida. Sabemos cómo están en este proceso de detenciones masivas, están deteniendo a personas cuya comunidad e incluso muchos empleadores, organismos y centros educativos señalan que son completamente honestas y llevan una vida sin conflictos con la ley, ni participando de ningún tipo de organización delincuencial”, expresó Oliva.

Para el rector universitario, estos actos representan “un retroceso en materia de democracia”, debido a las restricciones y acusaciones sistemáticas hacia la población.

“Las organizaciones defensoras de derechos humanos resultan muy incómodas y eso es lo que vemos que está pasando en El Salvador actualmente, donde al Gobierno (...) les señalan aquellos abusos que están cometiendo en el poder y en esta coyuntura especialmente donde se está deteniendo a las personas, privándolas de la libertad sin que haya un proceso, sin que en muchos casos se haya confirmado su participación ni en estas estructuras delincuenciales ni en hechos delictivos”, denunció en sus declaraciones.

Otras de las acciones que destacó Oliva, en sus declaraciones durante la entrevista Encuentro TVX, es que el Gobierno pretende desprestigiar el trabajo de las organizaciones que señalan los abusos de poder promovidos desde el Estado.

“Para perseguir al crimen no es necesario violentar los derechos humanos, se puede perseguir al crimen siendo respetuosos de ellos. Y defender los derechos humanos en ningún momento significa defender al que ha cometido un delito o al que ha cometido un atropello a sus vecinos, sino que lo que se defiende es que toda persona tenga un debido proceso conforme a la ley y conforme al estado de derecho”, reiteró el rector de la UCA.

Entre las denuncias realizadas por el religioso también se cuestiona si el sistema judicial será capaz de procesar de forma adecuada e individualizada los casos de miles de detenidos bajo el régimen de excepción y que estos procesos pueden llegar a ser viciados ante el temor ejercido por el Estado hacia el sistema judicial.

Sobre el tema de maltrato a reos, el dirigente universitario manifestó que, por ejemplo, la reducción de alimentos a esta población interfiere con un trato digno. “Aquí no existe la pena de muerte. Si se les niega el alimento a los privados de libertad, los estás condenando a muerte. Eso sería un delito cometido por el Estado grave, porque no existe la pena de muerte y es obligación del Estado darles la atención digna. No pueden ser sometidos a tratos denigrantes, ni crueles y eso lo tenemos que aceptar porque lo dice nuestra Constitución, pero además desde una posición humana y cristiana de la vida”.

Al ser consultado sobre si El Salvador actualmente vive una dictadura, Oliva planteó: “no hay una dictadura, pero sí una tendencia hacia la dictadura, una tendencia hacia una concentración del poder en manos de una misma persona, del presidente de la República, que tiene el poder Ejecutivo, el Legislativo, que, como veremos, lo ejerce porque la mayoría de las iniciativas que se han presentado al Órgano Legislativo vienen de Casa Presidencial, del Gobierno. También está actuando sobre el poder Judicial, tratando de incidir en las decisiones de ese poder”.

“Cuando en un régimen todo el poder está concentrado en una sola persona, ya no podemos hablar de democracia, ya no podemos hablar tampoco como un sistema republicano, sino que es un sistema autocrático y se convierte en dictadura cuando inicia todo un proceso de represión a las personas que opinan o critican la actuación del gobierno o defienden sus derechos”, reitera en un mensaje Oliva.